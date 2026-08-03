أرقام لافتة تكشف حجم الجريمة.. الشرطة تضبط أكثر من 2600 متهم في المحافظات المحررة خلال شهر واحد حضرموت ولحج.. سقوط 3 متهمين في قبضة الأمن بينهم متورط بقتل قريبته وآخر أنهى حياة مواطن بالرصاص الإرياني يحذر: إيران استغلت التهدئة لإعادة تسليح الحوثيين.. وباب المندب يواجه أخطر مراحل التهديد نقلة مالية كبرى في اليمن.. البنك المركزي يطلق شركة وطنية للمدفوعات لتعزيز التحول الرقمي وتحديث القطاع المصرفي اختفاء غامض وتحركات سرية.. قيادات الحوثيين تدخل مرحلة الظل وسط مخاوف من الاستهداف تشهد العاصمة المختطفة صنعاء حالة من الغموض ثورة الصراصير تهز الهند.. وتثير رعب الحكومة الهندية احتضنت طفليها لتحميهما من الزلزال.. ثم فارقت الحياة تحذير صادم من أبرز الخبراء: الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى انقراض البشرية تحذير طبي: طقطقة الرقبة قد تؤدي إلى جلطة دماغية جمعية اقرأ تختتم المراكز الصيفية في الجوف بمشاركة أكثر من 2200 طالب وطالبة
كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن نجاح أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة في تنفيذ حملات أمنية واسعة خلال شهر يوليو الماضي، أسفرت عن ضبط 2609 متهمين في قضايا وجرائم جنائية متنوعة، بينهم 187 مطلوبًا أمنيًا وجنائيًا.
وبحسب الإحصائية، عكست النتائج تصاعدًا في وتيرة العمل الأمني وملاحقة المطلوبين، حيث شملت المضبوطات متهمين في جرائم جنائية مختلفة، إلى جانب تنفيذ عمليات نوعية أسهمت في القبض على عدد من المطلوبين الفارين من العدالة.
وأكدت البيانات أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة الخارجين عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، بما يسهم في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين في مختلف المحافظات المحررة.