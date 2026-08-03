أرقام لافتة تكشف حجم الجريمة.. الشرطة تضبط أكثر من 2600 متهم في المحافظات المحررة خلال شهر واحد

الإثنين 03 أغسطس-آب 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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كشفت إحصائية حديثة صادرة عن الإعلام الأمني بوزارة الداخلية عن نجاح أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة في تنفيذ حملات أمنية واسعة خلال شهر يوليو الماضي، أسفرت عن ضبط 2609 متهمين في قضايا وجرائم جنائية متنوعة، بينهم 187 مطلوبًا أمنيًا وجنائيًا.

وبحسب الإحصائية، عكست النتائج تصاعدًا في وتيرة العمل الأمني وملاحقة المطلوبين، حيث شملت المضبوطات متهمين في جرائم جنائية مختلفة، إلى جانب تنفيذ عمليات نوعية أسهمت في القبض على عدد من المطلوبين الفارين من العدالة.

وأكدت البيانات أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار، وملاحقة الخارجين عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، بما يسهم في ترسيخ الأمن وحماية المواطنين في مختلف المحافظات المحررة.