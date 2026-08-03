أرقام لافتة تكشف حجم الجريمة.. الشرطة تضبط أكثر من 2600 متهم في المحافظات المحررة خلال شهر واحد حضرموت ولحج.. سقوط 3 متهمين في قبضة الأمن بينهم متورط بقتل قريبته وآخر أنهى حياة مواطن بالرصاص الإرياني يحذر: إيران استغلت التهدئة لإعادة تسليح الحوثيين.. وباب المندب يواجه أخطر مراحل التهديد نقلة مالية كبرى في اليمن.. البنك المركزي يطلق شركة وطنية للمدفوعات لتعزيز التحول الرقمي وتحديث القطاع المصرفي اختفاء غامض وتحركات سرية.. قيادات الحوثيين تدخل مرحلة الظل وسط مخاوف من الاستهداف تشهد العاصمة المختطفة صنعاء حالة من الغموض ثورة الصراصير تهز الهند.. وتثير رعب الحكومة الهندية احتضنت طفليها لتحميهما من الزلزال.. ثم فارقت الحياة تحذير صادم من أبرز الخبراء: الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى انقراض البشرية تحذير طبي: طقطقة الرقبة قد تؤدي إلى جلطة دماغية جمعية اقرأ تختتم المراكز الصيفية في الجوف بمشاركة أكثر من 2200 طالب وطالبة
حققت الأجهزة الأمنية في محافظتي حضرموت ولحج نجاحاً جديداً في ملاحقة المتهمين بقضايا جنائية، بعد تمكنها من القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في جرائم قتل وإطلاق نار، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي محافظة حضرموت، ألقت شرطة مديرية الشحر القبض على المتهم (ح.ع.ع.هـ)، البالغ من العمر 25 عاماً، وذلك على خلفية اتهامه بقتل إحدى قريباته باستخدام سلاح أبيض.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية في قضية منفصلة من ضبط متهم آخر يُشتبه في تورطه بإطلاق النار على أحد المواطنين في المنطقة الشرقية بالقرب من مصنع الطحن، حيث باشرت الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية بحقه.
وفي محافظة لحج، نجحت شرطة مديرية لعبوس في القبض على المتهم (ع.ي.أ.م) (30 عاماً)، بعد اتهامه بإطلاق النار على المواطن (م.ص.أ) (42 عاماً)، في جريمة أسفرت عن وفاته على الفور.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنها استكملت الإجراءات الأولية بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم.