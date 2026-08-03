حضرموت ولحج.. سقوط 3 متهمين في قبضة الأمن بينهم متورط بقتل قريبته وآخر أنهى حياة مواطن بالرصاص

الإثنين 03 أغسطس-آب 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص

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حققت الأجهزة الأمنية في محافظتي حضرموت ولحج نجاحاً جديداً في ملاحقة المتهمين بقضايا جنائية، بعد تمكنها من القبض على ثلاثة أشخاص متورطين في جرائم قتل وإطلاق نار، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وفي محافظة حضرموت، ألقت شرطة مديرية الشحر القبض على المتهم (ح.ع.ع.هـ)، البالغ من العمر 25 عاماً، وذلك على خلفية اتهامه بقتل إحدى قريباته باستخدام سلاح أبيض.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في قضية منفصلة من ضبط متهم آخر يُشتبه في تورطه بإطلاق النار على أحد المواطنين في المنطقة الشرقية بالقرب من مصنع الطحن، حيث باشرت الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي محافظة لحج، نجحت شرطة مديرية لعبوس في القبض على المتهم (ع.ي.أ.م) (30 عاماً)، بعد اتهامه بإطلاق النار على المواطن (م.ص.أ) (42 عاماً)، في جريمة أسفرت عن وفاته على الفور.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنها استكملت الإجراءات الأولية بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن وملاحقة مرتكبي الجرائم.