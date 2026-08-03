احتضنت طفليها لتحميهما من الزلزال.. ثم فارقت الحياة

الإثنين 03 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت أسرة شابة مصرية تدعى بسمة سمير، البالغة من العمر 30 عاما تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، بعد وفاتها عقب حالة من الذعر تزامنا مع الهزة الأرضية في مصر.

وقال شقيقها سامح إن بسمة كانت رفقة طفليها فقط داخل المنزل، إذ يعمل زوجها في إحدى الدول الخليجية، وعقب شعورها بالهزة الأرضية سارعت إلى النزول على الأرض واحتضان طفليها، البالغين من العمر 7 سنوات و5 سنوات، خوفا من سقوط أي أجسام عليهما، في محاولة لحمايتهما من أي خطر محتمل.

وأضافت الأسرة أنها بعدما احتضنت طفليها ظلت في مكانها دون أن تستجيب لأي محاولة لإيقاظها، موضحين: حست بالزلزال، نزلت على الأرض وحضنت عيالها عشان تحميهم من أي حاجة ممكن تقع عليهم.. نامت ومقامتش.

وأوضح شقيقها أن بسمة لم تُنقل إلى المستشفى، لكن طبيبين وصلا إلى منزلها فور الإبلاغ عن الواقعة، وبعد توقيع الكشف عليها أكدا وفاتها، مُشير إلى أن الوفاة نتجت عن سكتة قلبية بسبب الخوف الشديد والصدمة التي تعرضت لها أثناء الزلزال.

وأكدت الأسرة أن الراحلة لم تكن تعاني من أي أمراض مزمنة أو مشكلات صحية معروفة قبل الواقعة، مشيرين إلى أن ما حدث كان مفاجئًا، وأنها كانت تتمتع بصحة جيدة، لكن قلبها مستحملش الخضة والخوف على عيالها.