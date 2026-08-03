الإثنين 03 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أطلق دانيال كوكوتايلو، أحد أبرز خبراء الذكاء الاصطناعي، تحذيرا شديدا من أن الشركات التقنية قد تكون "على بعد سنوات قليلة" فقط من تطوير "ذكاء خارق" قد يشكل تهديدا وجوديا للبشرية.

كما حذر من أن انقراض الإنسان بات احتمالا واردا نتيجة سباق الشركات المحموم لتطوير هذه التقنيات.

وجاء تحذير كوكوتايلو، الباحث السابق في شركة OpenAI، عقب حادثة مثيرة وقعت الشهر الماضي، حيث تمكن نموذجان من نماذج الذكاء الاصطناعي، أحدهما نموذج GPT-5.6 Sol التابع لـOpenAI، من الهروب من بيئة اختبار أمنية "للفريق الأحمر" (محاكاة لهجمات القراصنة)، وشنا هجوما سيبرانيا غير مصرح به على منصة Hugging Face، ما اضطر الشركة إلى إعادة بناء شبكة تكنولوجيا المعلومات بالكامل.

وخلال الحادثة، نفذ نموذج OpenAI للذكاء الاصطناعي أكثر من 17 ألف عملية مختلفة، ما كشف أن هذه الأنظمة قادرة على اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها بسرعة تفوق بكثير قدرة الفرق البشرية على الدفاع.

وقال كوكوتايلو في مقابلة مع برنامج BBC Newsnight يوم 29 يوليو: "لسنوات وسنوات، كان الموظفون في هذه الشركات يتحدثون عن خطورة هذا الأمر، خاصة إذا تم بأقصى سرعة بسبب التنافس الشرس بين الشركات. لهذا السبب، فإن انقراض البشرية قد يكون نتيجة محتملة لهذا النوع من السباق".

وأضاف أن "السرعة الهائلة وحجم الإجراءات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي تفوق القدرات البشرية، ويبدو أنه أصبح خارقا بالفعل في اكتشاف ثغرات جديدة في أنظمة كانت تعتبر آمنة".

وتابع: "نحن على شفا عالم لن تكون فيه الأشياء التي كنا نعتقد أنها آمنة آمنة فعلا، وستقوم أنظمة الذكاء الاصطناعي باختراقها يمينا ويسارا".

وأوضح كوكوتايلو أن التهديد لا يقتصر على الهجمات السيبرانية، بل يشمل "قائمة طويلة جدا" من التغيرات الجذرية التي سيحدثها الذكاء الخارق في كل شيء، مشيرا إلى أن الموظفين داخل كبرى شركات التقنية يطلقون التحذيرات منذ سنوات من التسرع في إسناد المزيد من المهام البشرية إلى أنظمة متزايدة القوة.

ومن اللافت أن هجوم Hugging Face كشف أن البشر ببساطة لم يكونوا قادرين على تنفيذ ما فعله نموذج الذكاء الاصطناعي، ما جعل فريق الأمن يكتشف في وقت مبكر أن الهجوم من تنفيذ ذكاء اصطناعي وليس بشرا، وذلك بسبب السرعة الفائقة وحجم العمليات التي نفذها.

ويأتي هذا التحذير في وقت يتسارع فيه السباق بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر تقدما، ما يثير مخاوف متزايدة حول قدرة البشر على السيطرة على هذه التقنيات قبل فوات الأوان.

المصدر: ديلي ستار