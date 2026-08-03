تحذير طبي: طقطقة الرقبة قد تؤدي إلى جلطة دماغية جمعية اقرأ تختتم المراكز الصيفية في الجوف بمشاركة أكثر من 2200 طالب وطالبة مشاورات سرية بين الصين والحوثيين لإبرام صفقة تضمن مصالح بكين في البحر الأحمر وباب المندب عملية أمنية في العبر تكشف معملاً للمتفجرات وترصد ارتباطه بأنشطة تخريبية وإرهابية تحذير جوي عاجل.. أمطار رعدية تضرب عدن خلال 48 ساعة والأرصاد تدعو للابتعاد عن مجاري السيول هدوء التوتر الأميركي الإيراني يشعل مكاسب الذهب... والأسواق تترقب قرار الفيدرالي بحذر الدوخة المفاجئة وألم الرقبة؟- ما العلاقة بينهما علاج انتفاخ الجسم لدى النساء- 4 أطعمة لتقليله أثناء الدورة تطور جديد في قضية اغتيال عبدالرحمن الشاعر.. تعثر جلسة المحاكمة وقرار باستئنافها الأسبوع المقبل هل اقتربت ساعة الحسم؟.. استنفار حوثي واسع وتحصينات غير مسبوقة خشية هجوم حكومي مباغت
اختتمت جمعية "اقرأ" الخيرية لتعليم القرآن الكريم في محافظة الجوف، يوم الاثنين، فعاليات المراكز الصيفية للعام الهجري 1448، بمشاركة 13 مركزًا و2210 طلاب وطالبات، وفقًا للجمعية.
وقالت الجمعية إن حفل الختام أقيم برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب الفريق أول ركن سلطان بن علي العرادة، وبحضور وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين والتربويين والشخصيات الاجتماعية وأولياء الأمور.
وبحسب الجمعية، أشرف على المراكز الصيفية 141 معلمًا ومعلمة، وتضمنت برامجها حفظ القرآن الكريم وتلاوته، والعلوم الشرعية، والسيرة النبوية، والقيم والأخلاق، إضافة إلى أنشطة ثقافية ومهارية.
وتخلل الحفل عروض قدمها طلاب وطالبات المراكز، شملت تلاوات قرآنية، ومتونًا علمية، وخطابة، وإنشادًا، ومشاهد تربوية، وعروضًا مهارية.
ونقل وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالله القبيسي، في كلمة خلال الحفل، تحيات راعي المناسبة الفريق أول ركن سلطان بن علي العرادة، مشيدًا بدور الجمعية في تعليم القرآن الكريم.
وقال القبيسي: "إن هذه المراكز تمثل مشروعًا تربويًا رائدًا يسهم في تحصين الأبناء، وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله تعالى، وغرس القيم والأخلاق والوسطية في نفوسهم، وهو ما يجعلها محل اهتمام ودعم من القيادة والسلطة المحلية. وما شاهدناه اليوم من مخرجات متميزة يؤكد نجاح هذه الرسالة وأهمية استمرارها."
من جانبه، قال رئيس جمعية "اقرأ" الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمحافظة الجوف سعيد عياش إن نجاح المراكز الصيفية لهذا العام تحقق بدعم الجهات الراعية وجهود الكوادر التعليمية والمشرفين وأولياء الأمور والداعمين.
وأضاف عياش: "نفخر اليوم باختتام موسم قرآني وتربوي متميز شارك فيه 13 مركزًا، وأشرف عليه 141 معلمًا ومعلمة، واستفاد منه 2210 طلاب وطالبات. وقد حرصت الجمعية على تقديم برامج متوازنة تجمع بين تعليم القرآن الكريم، وبناء الشخصية، وتنمية المهارات، بما يسهم في إعداد جيل يحمل كتاب الله علمًا وخلقًا وسلوكًا."
وأشار إلى أن الجمعية ستواصل تطوير برامجها التعليمية والتربوية وتوسيع أنشطتها النوعية بما يخدم رسالتها في إعداد جيل قرآني متمسك بقيمه.
وفي ختام الحفل، كرمت الجمعية المعلمين والمعلمات والمشرفين تقديرًا لجهودهم في إنجاح المراكز الصيفية.