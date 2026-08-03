مشاورات سرية بين الصين والحوثيين لإبرام صفقة تضمن مصالح بكين في البحر الأحمر وباب المندب

الإثنين 03 أغسطس-آب 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 218

كشفت وكالة رويترز عن مشاورات سرية أجرتها الصين مع مليشيا الحوثي الإرهابية وقالت ان الاتصال بين الطرفين كان مباشرا لضمان مرور آمن لناقلاتها البحرية عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد إعلانها فرض حصار على السعودية في 20 يوليو، ما فتح جبهة جديدة ضد أميركا وحلفائها في حرب إيران ووسع نطاق الهجمات على ناقلات النفط والإمدادات، وفق رويترز الثلاثاء 28 يوليو/تموز.

وطلبت بكين من الحوثيين التعهد بعدم استهداف ناقلاتها، وأن الموافقة تُمنح لكل سفينة على حدة.

وأظهر تحليل من شركات كبلر (Kpler) ومارين ترافيك (MarineTraffic) أن أربع ناقلات على الأقل حملت النفط الخام من موانئ سعودية متجهة إلى الصين وعبرت مضيق باب المندب منذ إعلان الحصار.

وأكد مصدران في المنطقة أن إيران أُبلغت بالإجراءات، فيما أرسلت الجماعة رسائل لشركات الشحن الدولية تحذر من أن السفن قد تتعرض للهجوم إذا تعاملت مع الموانئ السعودية.

وأفاد مصدران تجاريان صينيان أن بعض الناقلات غيرت مسارها بسبب مخاوف أمنية.

وأظهر تحليل من خدمة لويدز ليست إنتليجنس (Lloyd’s List Intelligence) أن ناقلتي النفط العملاقتين نيو تشامبيون (New Champion) ونيو برايم (New Prime) عادتا أدراجهما من خليج عدن إلى المياه المفتوحة، حيث كانت الأولى مقررة للرسو في ينبع لتحميل النفط، بينما كانت الثانية محملة بالفعل.

وتستغرق الرحلة من ينبع إلى آسيا عبر باب المندب نحو 16 يومًا، بينما تستغرق 50 يومًا إذا اتجهت السفن شمالًا عبر قناة السويس ثم حول أفريقيا.

وأكد مصدران مقربان من الحوثيين أن الجماعة حافظت على علاقات جيدة مع الصين، وأن التنسيق بينهما كان وثيقًا خصوصًا في ما يتعلق بشحنات النفط المتجهة إلى بكين.