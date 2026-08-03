عملية أمنية في العبر تكشف معملاً للمتفجرات وترصد ارتباطه بأنشطة تخريبية وإرهابية

الإثنين 03 أغسطس-آب 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تمكنت قوات أمنية وعسكرية، من ضبط معمل لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة وإلقاء القبض على مطلوبين أمنياً، خلال عملية نوعية استهدفت أحد أوكار العناصر الإرهابية في مديرية العبر بمحافظة حضرموت.

وقالت الفرقة الأولى لقوات الطوارئ إن العملية التي شاركت فيها كتيبة مكافحة الإرهاب التابعة لها إلى جانب عدد من الوحدات الأمنية، جرى تنفيذها بناءً على التوجيهات الصادرة، وبالتنسيق مع النيابة العامة والسلطة المحلية وقيادة الجهاز المركزي لأمن الدولة.

واستهدفت العملية العسكرية والأمنية منزل المدعو علي عبدالله بن هفتان الصيعري، المعروف حركياً لدى جهاز أمن ومخابرات مليشيا الحوثي الإرهابية باسم “أبو زامل”، بعد أن أكدت التحريات الأمنية استخدام الموقع في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، وإيواء مطلوبين أمنياً، وإدارة أنشطة تخريبية وإرهابية، مستغلاً الموقع الجغرافي للمنطقة المفتوحة على محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والجوف.

وأشارت المعلومات الأمنية إلى استخدام الموقع في التخطيط والإعداد لعمليات استهدفت خطوط الإمداد على الخط الدولي، إضافة إلى ارتباطه بعدد من القضايا الجنائية والأمنية، من بينها استهداف أحد المواطنين من المملكة العربية السعودية أثناء مروره باتجاه مدينة عتق، واستهداف منتسبين في القوات المسلحة، فضلاً عن ممارسة أنشطة الاتجار بالمواد الممنوعة.

ونقل سبتمبر نت ان العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين أمنياً والمتورط في قضايا حرابة وتقطع وأعمال إرهابية منذ نحو 15 عاماً، إلى جانب ضبط نجل صاحب المنزل، كما تمكنت القوة من ضبط معمل متكامل لتصنيع المتفجرات، وعدد من العبوات الناسفة الجاهزة للاستخدام، وكميات من الأسلحة والمعدات العسكرية، والنواظير الليلية، إضافة إلى مواد مخدرة.

وعقب إحكام السيطرة على الموقع، باشر الفريق الهندسي المختص تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة، حيث جرى تحريز وتأمين العبوات الناسفة والمضبوطات وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة، تمهيداً لاستكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت قيادة الفرقة الأولى لقوات الطوارئ أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب وتعقب العناصر المطلوبة أمنياً وتجفيف منابع الأنشطة الإرهابية، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على سلامة المواطنين.

وشددت على استمرار العمليات الأمنية والاستخباراتية وفقاً للقانون، ومواصلة ملاحقة كل من يثبت تورطه في أعمال تمس أمن الوطن واستقراره، مؤكدة أن جميع المضبوطات والمتهمين