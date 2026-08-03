تحذير جوي عاجل.. أمطار رعدية تضرب عدن خلال 48 ساعة والأرصاد تدعو للابتعاد عن مجاري السيول هدوء التوتر الأميركي الإيراني يشعل مكاسب الذهب... والأسواق تترقب قرار الفيدرالي بحذر الدوخة المفاجئة وألم الرقبة؟- ما العلاقة بينهما علاج انتفاخ الجسم لدى النساء- 4 أطعمة لتقليله أثناء الدورة تطور جديد في قضية اغتيال عبدالرحمن الشاعر.. تعثر جلسة المحاكمة وقرار باستئنافها الأسبوع المقبل هل اقتربت ساعة الحسم؟.. استنفار حوثي واسع وتحصينات غير مسبوقة خشية هجوم حكومي مباغت تصعيد خطير شمال الضالع.. قذائف حوثية تستهدف مزارع المدنيين وتثير الذعر بين الأهالي واشنطن بوست: لهذا السبب لم تعد أمريكا قادرة على حماية إسرائيل من صواريخ إيران حمى زيدان تجتاح فرنسا.. نفاد تذاكر ظهوره الأول مع "الديوك" في يوم واحد مصلحة الهجرة: نصف مليون جواز سفر في طريقها إلى عدن لتلبية الطلب المتزايد
أطلق مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، تحذيراً عاجلاً من تقلبات جوية مرتقبة ستؤثر على محافظة عدن خلال الساعات الـ48 المقبلة، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية.
وأوضح المركز أن التوقعات تستند إلى مخرجات النماذج العددية العالمية والمحلية، والتي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي قد تؤدي إلى تدفق السيول في عدد من المناطق.
ودعا المركز المواطنين إلى تجنب التواجد أو العبور في مجاري السيول وبطون الأودية، واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، مع الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكد المركز أنه يواصل مراقبة الحالة الجوية على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه سيصدر أي تحديثات أو تنبيهات جديدة عند الحاجة، ومهيباً بوسائل الإعلام والمواطنين الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.