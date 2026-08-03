تحذير جوي عاجل.. أمطار رعدية تضرب عدن خلال 48 ساعة والأرصاد تدعو للابتعاد عن مجاري السيول

الإثنين 03 أغسطس-آب 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أطلق مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، تحذيراً عاجلاً من تقلبات جوية مرتقبة ستؤثر على محافظة عدن خلال الساعات الـ48 المقبلة، مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية.

وأوضح المركز أن التوقعات تستند إلى مخرجات النماذج العددية العالمية والمحلية، والتي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي قد تؤدي إلى تدفق السيول في عدد من المناطق.

ودعا المركز المواطنين إلى تجنب التواجد أو العبور في مجاري السيول وبطون الأودية، واتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم، مع الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكد المركز أنه يواصل مراقبة الحالة الجوية على مدار الساعة، مشيراً إلى أنه سيصدر أي تحديثات أو تنبيهات جديدة عند الحاجة، ومهيباً بوسائل الإعلام والمواطنين الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.