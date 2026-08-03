هدوء التوتر الأميركي الإيراني يشعل مكاسب الذهب... والأسواق تترقب قرار الفيدرالي بحذر

الإثنين 03 أغسطس-آب 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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ارتفعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إتاحة الفرصة أمام المسار الدبلوماسي بدلاً من المضي في تصعيد عسكري جديد، وهو ما انعكس إيجاباً على أسواق المعادن النفيسة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعاً بنسبة 0.7% ليصل إلى 4068.54 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.9% إلى 4066.60 دولاراً، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بأكثر من 5%، ما خفف المخاوف من موجة تضخمية جديدة.

كما تلقى المعدن النفيس دعماً إضافياً من تراجع الدولار الأميركي، الأمر الذي زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ويرى محللون أن الأسواق لا تزال تتعامل بحذر، إذ تترقب أي تطورات جديدة في الشرق الأوسط قد تؤثر على أسعار النفط، إلى جانب انتظار بيانات سوق العمل الأميركية التي سيكون لها دور حاسم في رسم ملامح السياسة النقدية المقبلة.

ومن المنتظر أن تصدر خلال الأيام المقبلة بيانات اقتصادية مهمة، تشمل فرص العمل، وتقرير التوظيف، وطلبات إعانة البطالة، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، وهي مؤشرات قد تحدد اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعاته القادمة.

وفي الوقت نفسه، أكد عدد من المحللين أن الذهب لا يزال يحظى بعوامل دعم قوية على المدى القريب، خاصة مع استمرار الطلب عليه كملاذ آمن، رغم أن أي عودة للتصعيد الجيوسياسي أو صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية قد تحد من وتيرة مكاسبه.

كما شهدت بقية المعادن النفيسة ارتفاعات ملحوظة، حيث صعدت الفضة والبلاتين والبلاديوم، في ظل تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول الآمنة مع بداية الأسبوع.