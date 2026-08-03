الدوخة المفاجئة وألم الرقبة؟- ما العلاقة بينهما

الإثنين 03 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يشعر بعض الأشخاص بنوبات متكررة من الدوخة، ويعتقدون أن سببها مشكلات في ضغط الدم أو القلب، بينما قد تكون في بعض الحالات مرتبطة بمشكلات في فقرات الرقبة، لكن كيف يمكن التفرقة بينهما؟

وفي هذا السياق، يوضح "الكونسلتو" كيف يمكن معرفة ما إذا كانت الدوخة ناتجة عن مشكلات الرقبة، وذلك حسبما ذكره الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي.

كيف أعرف أن الدوخة من الرقبة؟

1- عند المعاناة من خشونة فقرات الرقبة أو شد عضلي شديديوضح حتة أن الدوخة المرتبطة بالرقبة قد تظهر لدى الأشخاص الذين يعانون من خشونة فقرات الرقبة أو شد عضلي شديد، وغالبًا ما تكون مصحوبة بألم أو تيبس في الرقبة، وتزداد مع تحريك الرأس أو البقاء في وضعية واحدة لفترة طويلة.

2- الإحساس بأن الرأس "ثقيلةالمريض قد يشعر بعدم الاتزان أو الإحساس بأن الرأس "ثقيلة"، أكثر من شعوره بدوران الأشياء من حوله، لافتًا إلى أن هذه الأعراض قد تتحسن مع علاج مشكلة الرقبة وتحسين وضعية الجلوس وممارسة التمارين التي يوصي بها الطبيب.

وأشار استشاري الصحة العامة والطب الوقائي إلى أن الدوخة ليست دائمًا بسبب الرقبة، فقد تنتج أيضًا عن اضطرابات الأذن الداخلية، أو انخفاض ضغط الدم، أو فقر الدم، أو انخفاض السكر في الدم، أو بعض أمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك لا ينبغي تشخيص السبب دون تقييم طبي.

وأوضح أن استمرار الدوخة أو تكرارها يستدعي مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل فقدان السمع، أو طنين الأذن، أو الإغماء، أو ضعف في الأطراف، أو اضطرابات في الكلام أو الرؤية.

ونصح حتة بالحفاظ على وضعية صحيحة أثناء الجلوس والعمل، وتجنب استخدام الهاتف لفترات طويلة مع انحناء الرقبة، وممارسة التمارين المناسبة بعد استشارة الطبيب، مؤكدًا أن علاج السبب الأساسي هو الطريق الصحيح للتخلص من الدوخة.

وأكد أن ظهور دوخة مفاجئة وشديدة مصحوبة بضعف في أحد جانبي الجسم، أو صعوبة في الكلام، أو فقدان الوعي، يستوجب التوجه إلى أقرب مستشفى على الفور، لأنها قد تكون علامة على مشكلة عصبية خطيرة تستدعي تدخلاً عاجلًا