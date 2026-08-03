علاج انتفاخ الجسم لدى النساء- 4 أطعمة لتقليله أثناء الدورة

الإثنين 03 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يمكن للنساء علاج انتفاخ الجسم المصاحب للدورة الشهرية عن طريق تناول مجموعة من الأطعمة ضمن النظام الغذائي اليومي.إعلان يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أسباب الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية وأفضل الأطعمة للتخلص منه، وفقًا لموقع "EatingWell".

انتفاخ الجسم لدى النساء.. لماذا يحدث أثناء الدورة الشهرية؟

يرجع سبب انتفاخ الجسم خلال فترة الدورة الشهرية إلى التغيرات الهرمونية المصاحبة للحيض، إذ يتفاعل اضطراب هرموني الإستروجين والبروجسترون مع طريقة تنظيم السوائل والصوديوم، مما يسفر عن حدوث التورم.

علاوة على ذلك، تؤثر التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية سلبًا على الجهاز الهضمي، حيث تؤدي إلى انتفاخ البطن والإمساك والغثيان.

على سبيل المثال، يتسبب هرمون البروجسترون أثناء الدورة الشهرية في بطء حركة الأمعاء، مما يؤدي إلى بقاء البراز في القولون لفترة أطول.

علاج انتفاخ الجسم.. أطعمة تساعد على تقليله أثناء الدورة الشهرية

1- الزبادي اليونانييلعب الزبادي اليوناني دورًا كبيرًا في علاج انتفاخ البطن أثناء الدورة الشهرية، لاحتوائه على بكتيريا البروبيوتيك، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء.

وفي دراسة سابقة، لاحظ الباحثون أن منتجات الألبان المخمرة، مثل الزبادي اليوناني، تساهم في تخفيف الإمساك والغازات.

علاوة على ذلك، يحتوي الزبادي اليوناني على الكالسيوم، الذي يساعد على تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض، نقلًا عن إحدى الدراسات التحليلية.

2- الشوفانيساهم الشوفان في تقليل انتفاخ البطن أثناء الحيض، بفضل محتواه العالي من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد على تليين البراز، مما يخفف الإمساك.

وأظهرت إحدى الدراسات أن تناول مكملات الألياف القابلة للذوبان يقضي على الإمساك والانتفاخ عن طريق جذب الماء إلى البراز، مما يسهل من حركته عبر الأمعاء الغليظة.

3- الموزتستطيع النساء التغلب على احتباس السوائل أثناء الدورة الشهرية بالاعتماد على الموز، نظرًا لمحتواه العالي من البوتاسيوم.ويساهم البوتاسيوم في تحفيز الكليتين على طرد الصوديوم الزائد، مما يساعد على التخلص من السوائل المحبوسة في الجسم.

4- السلمونيتميز السلمون بمحتواه العالي من أحماض أوميجا 3، التي تقلل إنتاج الجسم لبروستاجلاندينات، مما يخفف من الانتفاخ أثناء الدورة الشهرية.

وأوضحت دراسة تحليلية سابقة أن تناول مكملات أوميجا 3 يقلل أعراض متلازمة ما قبل الحيض لدى النساء.كما تساعد أحماض أوميجا 3 على تخفيف آلام الدورة الشهرية دون الحاجة لتناول الأدوية المسكنة.