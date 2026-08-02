تطور جديد في قضية اغتيال عبدالرحمن الشاعر.. تعثر جلسة المحاكمة وقرار باستئنافها الأسبوع المقبل

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت قضية اغتيال التربوي الدكتور عبدالرحمن الشاعر، الأحد، تطورًا جديدًا بعد تعثر انعقاد جلسة محاكمة المتهمين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إثر طلب تقدم به أحد المتهمين لرد رئيس المحكمة عن مواصلة نظر القضية.

وأفادت مصادر حقوقية بأن المتهم قاسم صالح سليمان محمد صالح تقدم بطلب رسمي لرد رئيس المحكمة، الأمر الذي دفع المحكمة إلى إحالة الطلب إلى الشعبة الجزائية المتخصصة للبت فيه.

وبعد النظر في الطلب، قضت الشعبة برفضه، فيما قرر رئيس المحكمة استئناف جلسات المحاكمة يوم الأحد المقبل.

ويأتي هذا التطور بعد نحو أسبوعين من تأجيل الجلسة السابقة، بسبب عدم إحضار المتهمين من أماكن احتجازهم، وهو ما تسبب في تعطيل سير المحاكمة وتأخير الإجراءات القضائية.

وكان الدكتور عبدالرحمن الشاعر، مدير مدارس النورس الأهلية والقيادي في التجمع اليمني للإصلاح، قد اغتيل في 25 أبريل الماضي برصاص مسلحين أثناء مشاركته في فعالية علمية نظمتها مدارس النورس بمنطقة كابوتا في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، قبل أن يلوذ المنفذون بالفرار.

وتحظى القضية باهتمام واسع في الأوساط الحقوقية والشعبية، وسط مطالبات متواصلة بسرعة استكمال إجراءات التقاضي، وضمان محاكمة عادلة وشفافة، وصولًا إلى محاسبة جميع المتورطين في الجريمة.