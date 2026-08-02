تطور جديد في قضية اغتيال عبدالرحمن الشاعر.. تعثر جلسة المحاكمة وقرار باستئنافها الأسبوع المقبل هل اقتربت ساعة الحسم؟.. استنفار حوثي واسع وتحصينات غير مسبوقة خشية هجوم حكومي مباغت تصعيد خطير شمال الضالع.. قذائف حوثية تستهدف مزارع المدنيين وتثير الذعر بين الأهالي واشنطن بوست: لهذا السبب لم تعد أمريكا قادرة على حماية إسرائيل من صواريخ إيران حمى زيدان تجتاح فرنسا.. نفاد تذاكر ظهوره الأول مع "الديوك" في يوم واحد مصلحة الهجرة: نصف مليون جواز سفر في طريقها إلى عدن لتلبية الطلب المتزايد غرفة عمليات مشتركة للإشراف على نقل مقطورات الغاز من صافر إلى المحافظات المحررة الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل للحوثيين في جبل هان بتعز ومقتل خمسة من عناصرهم قائد ألوية العمالقة الجنوبية يلتقي محافظ البيضاء ويشدد على رفع الجاهزية العسكرية، مؤكداً أن تحرير المحافظة يمثل هدفًا وطنيًا الضالع تشهد أكبر حملة مساءلة إدارية... المحافظ يوقف 10 مسؤولين عن العمل ويحيلهم إلى النيابة العامة للتحقيق
شهدت جبهة شمالي محافظة الضالع، مساء السبت، تصعيدًا جديدًا بعد أن استهدفت مليشيا الحوثي مزارع المواطنين في منطقة الرباط بمركز تورصة، التابع لمديرية الأزارق، بعدد من قذائف الهاون، في هجوم جديد طال مناطق مدنية ومصادر رزق السكان.
وأفادت مصادر محلية بأن القصف العشوائي طال الأراضي الزراعية ومحيط المزارع، ما تسبب بحالة من الهلع بين الأهالي، وأجبر العديد من المزارعين على مغادرة حقولهم خشية تعرضهم للقصف.
وبحسب المصادر، فإن القذائف أُطلقت من مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي بمنطقة باهر التابعة لمديرية ماوية في محافظة تعز، وهي منطقة تماس تشهد توترًا مستمرًا مع جبهات شمال الضالع.
ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد العمليات العسكرية على خطوط التماس بين الضالع وتعز، بالتزامن مع استمرار المليشيا في الدفع بتعزيزات إلى محيط منطقة باهر، في خطوة تنذر بمزيد من التصعيد، وسط استمرار استهداف المناطق المدنية والأراضي الزراعية، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد مصادر معيشتهم.