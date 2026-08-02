تصعيد خطير شمال الضالع.. قذائف حوثية تستهدف مزارع المدنيين وتثير الذعر بين الأهالي

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-خاص

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شهدت جبهة شمالي محافظة الضالع، مساء السبت، تصعيدًا جديدًا بعد أن استهدفت مليشيا الحوثي مزارع المواطنين في منطقة الرباط بمركز تورصة، التابع لمديرية الأزارق، بعدد من قذائف الهاون، في هجوم جديد طال مناطق مدنية ومصادر رزق السكان.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف العشوائي طال الأراضي الزراعية ومحيط المزارع، ما تسبب بحالة من الهلع بين الأهالي، وأجبر العديد من المزارعين على مغادرة حقولهم خشية تعرضهم للقصف.

وبحسب المصادر، فإن القذائف أُطلقت من مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي بمنطقة باهر التابعة لمديرية ماوية في محافظة تعز، وهي منطقة تماس تشهد توترًا مستمرًا مع جبهات شمال الضالع.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد العمليات العسكرية على خطوط التماس بين الضالع وتعز، بالتزامن مع استمرار المليشيا في الدفع بتعزيزات إلى محيط منطقة باهر، في خطوة تنذر بمزيد من التصعيد، وسط استمرار استهداف المناطق المدنية والأراضي الزراعية، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويهدد مصادر معيشتهم.