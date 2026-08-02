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حالة ترقب جماهيري غير مسبوقة تشهدها فرنسا مع اقتراب الظهور الأول للنجم زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية لمنتخب "الديوك"، حيث نفدت تذاكر المباراة الأولى في غضون 24 ساعة فقط.
أكدت إذاعة "مونت كارلو" أن 80 ألف تذكرة مخصصة لمواجهة إيطاليا، المقرر إقامتها على "استاد دو فرانس" في الثاني من أكتوبر، قد بيعت بالكامل. شهدت عملية طرح التذاكر، التي بدأت الجمعة عند الثانية ظهراً، إقبالاً هائلاً، مما أدى إلى نفادها في وقت قياسي، حسبما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وصرح جان بابتيست مونتارنييه، رئيس رابطة مشجعي المنتخب الفرنسي، لإذاعة "مونت كارلو": "نشهد حماساً كبيراً بعد نهاية البطولات الكبرى، لكن هذه المرة التأثير واضح للجميع بسبب زيدان، فالكل يرغب في التواجد بالملعب لمشاهدة المدرب الجديد، الذي يُعتبر رمزاً كروياً في بلادنا".
يأتي هذا التعيين بعد إعلان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسمياً عن تولي زيدان، البالغ من العمر 54 عاماً، مهمة تدريب المنتخب الفرنسي، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع عقب رحيل المدرب ديدييه ديشان. لطالما كان زيدان، الذي اعتزل اللعب الدولي عام 2006 بعد مسيرة دولية حافلة تضمنت الفوز بكأس العالم 1998، إضافة إلى إنجازاته مع أندية أوروبية كبرى مثل ريال مدريد ويوفنتوس، المرشح الأبرز لهذا المنصب، منتظراً الفرصة لقيادة المنتخب الوطني لسنوات.