مصلحة الهجرة: نصف مليون جواز سفر في طريقها إلى عدن لتلبية الطلب المتزايد

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، أن شحنة جديدة من جوازات السفر تضم نصف مليون جواز، ستصل إلى المركز الرئيسي للمصلحة في العاصمة المؤقتة عدن خلال الأسبوع القادم، وذلك لتعزيز المخزون وتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإصدار والتجديد.

وأوضح رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، اللواء الدكتور طارق بن عمير النسي، في تصريح صحفي، أن هذه الدفعة تأتي ضمن جهود قيادة المصلحة وبدعم قيادة وزارة الداخلية، لتأمين الاحتياج من جوازات السفر وضمان استمرار تقديم الخدمات في فروع المصلحة بالمحافظات المحررة.

وأشار إلى أن المصلحة تواصل تنفيذ خططها الهادفة إلى تطوير منظومة العمل، ورفع مستوى الأداء، وتحسين إجراءات تقديم خدمات الجوازات للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات.

وأكد الدكتور النسي حرص قيادة المصلحة على معالجة أي تحديات تواجه سير العمل، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة ويلبي احتياجات المواطنين.

وبحسب مصلحة الهجرة والجوازات ستسهم هذه الشحنة في تعزيز مخزون الجوازات وضمان استمرارية خدمات الإصدار والتجديد في مختلف فروع المصلحة خلال الفترة القادمة.