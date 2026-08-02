غرفة عمليات مشتركة للإشراف على نقل مقطورات الغاز من صافر إلى المحافظات المحررة الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل للحوثيين في جبل هان بتعز ومقتل خمسة من عناصرهم قائد ألوية العمالقة الجنوبية يلتقي محافظ البيضاء ويشدد على رفع الجاهزية العسكرية، مؤكداً أن تحرير المحافظة يمثل هدفًا وطنيًا الضالع تشهد أكبر حملة مساءلة إدارية... المحافظ يوقف 10 مسؤولين عن العمل ويحيلهم إلى النيابة العامة للتحقيق الحكومة اليمنية تعزز شراكتها مع القطاع الخاص عبر لجنة وزارية جديدة محافظة مأرب تعلن حالة الطوارئ الصحية بعد تفشي الحصبة وتسجيل 12 وفاة واشتباه بأكثر من 1620 حالة كارثة صحية تلوح في الأفق.. 5 ملايين طفل يمني مهددون بعد تعثر وصول اللقاحات أشهر أسباب الإرهاق المستمر- هكذا يمكنك استعادة طاقتك ترمب يفاجئ الجميع.. تعليق الضربة على إيران مقابل صفقة كبرى تكشف ملامح مرحلة جديدة غارات إسرائيلية دامية تهز غزة فجراً... قتلى بينهم أطفال رغم الحديث عن اتفاق مرتقب
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، اليوم، بمدينة المكلا، اجتماعًا موسعًا خُصص لتشكيل غرفة عمليات مشتركة تُعنى بتنظيم حركة مقطورات الغاز المنطلقة من شركة صافر، والإشراف على سيرها حتى وصولها إلى وجهاتها في مختلف المحافظات المحررة، بما يضمن انسيابية الإمدادات واستقرار تموين المواطنين بالغاز المنزلي.
وناقش الاجتماع الآليات التنفيذية لتنظيم حركة مقطورات الغاز، وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية والجهات المختصة، بما يسهم في تسهيل مرور المقطورات عبر النقاط الأمنية، وضمان وصولها إلى المحافظات المستفيدة دون تأخير أو عوائق.
وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بخطوط السير المحددة لمقطورات الغاز، وتركيب أجهزة التتبع (GPS) على جميع المقطورات، بما يتيح متابعة حركتها بشكل مباشر، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر في وصول الكميات المخصصة للمحافظات.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية مخصصات المحافظات من الغاز، وتعزيز الرقابة على عمليات النقل والتوزيع، وصولًا إلى ضمان استقرار التموين ووصول الحصص المقررة إلى المواطنين في مختلف المحافظات المحررة بكفاءة وانسيابية.