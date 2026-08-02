غرفة عمليات مشتركة للإشراف على نقل مقطورات الغاز من صافر إلى المحافظات المحررة

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، اليوم، بمدينة المكلا، اجتماعًا موسعًا خُصص لتشكيل غرفة عمليات مشتركة تُعنى بتنظيم حركة مقطورات الغاز المنطلقة من شركة صافر، والإشراف على سيرها حتى وصولها إلى وجهاتها في مختلف المحافظات المحررة، بما يضمن انسيابية الإمدادات واستقرار تموين المواطنين بالغاز المنزلي.

وناقش الاجتماع الآليات التنفيذية لتنظيم حركة مقطورات الغاز، وتعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية والجهات المختصة، بما يسهم في تسهيل مرور المقطورات عبر النقاط الأمنية، وضمان وصولها إلى المحافظات المستفيدة دون تأخير أو عوائق.

وأكد الاجتماع أهمية الالتزام بخطوط السير المحددة لمقطورات الغاز، وتركيب أجهزة التتبع (GPS) على جميع المقطورات، بما يتيح متابعة حركتها بشكل مباشر، والحد من أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر في وصول الكميات المخصصة للمحافظات.

وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية مخصصات المحافظات من الغاز، وتعزيز الرقابة على عمليات النقل والتوزيع، وصولًا إلى ضمان استقرار التموين ووصول الحصص المقررة إلى المواطنين في مختلف المحافظات المحررة بكفاءة وانسيابية.