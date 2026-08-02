الجيش يعلن إحباط محاولة تسلل للحوثيين في جبل هان بتعز ومقتل خمسة من عناصرهم قائد ألوية العمالقة الجنوبية يلتقي محافظ البيضاء ويشدد على رفع الجاهزية العسكرية، مؤكداً أن تحرير المحافظة يمثل هدفًا وطنيًا الضالع تشهد أكبر حملة مساءلة إدارية... المحافظ يوقف 10 مسؤولين عن العمل ويحيلهم إلى النيابة العامة للتحقيق الحكومة اليمنية تعزز شراكتها مع القطاع الخاص عبر لجنة وزارية جديدة محافظة مأرب تعلن حالة الطوارئ الصحية بعد تفشي الحصبة وتسجيل 12 وفاة واشتباه بأكثر من 1620 حالة كارثة صحية تلوح في الأفق.. 5 ملايين طفل يمني مهددون بعد تعثر وصول اللقاحات أشهر أسباب الإرهاق المستمر- هكذا يمكنك استعادة طاقتك ترمب يفاجئ الجميع.. تعليق الضربة على إيران مقابل صفقة كبرى تكشف ملامح مرحلة جديدة غارات إسرائيلية دامية تهز غزة فجراً... قتلى بينهم أطفال رغم الحديث عن اتفاق مرتقب طرق لعلاج سيلان الدموع من العين
قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن خمسة من عناصر جماعة الحوثي قُتلوا، الأحد، خلال مواجهات مع قوات الجيش أثناء تصديها لمحاولة تسلل باتجاه مواقعه في منطقة جبل هان، غربي مدينة تعز.
ونقل المركز الإعلامي عن مصدر عسكري قوله إن المواجهات اندلعت عقب محاولة تسلل نفذتها جماعة الحوثي باتجاه مواقع الجيش في جبل هان، مشيراً إلى أن الاشتباكات أسفرت، عن مقتل خمسة من عناصر مليشيا الحوثي.