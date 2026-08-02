الجيش  يعلن إحباط محاولة تسلل للحوثيين في جبل هان بتعز ومقتل خمسة من عناصرهم

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن خمسة من عناصر جماعة الحوثي قُتلوا، الأحد، خلال مواجهات مع قوات الجيش أثناء تصديها لمحاولة تسلل باتجاه مواقعه في منطقة جبل هان، غربي مدينة تعز.

ونقل المركز الإعلامي عن مصدر عسكري قوله إن المواجهات اندلعت عقب محاولة تسلل نفذتها جماعة الحوثي باتجاه مواقع الجيش في جبل هان، مشيراً إلى أن الاشتباكات أسفرت، عن مقتل خمسة من عناصر مليشيا الحوثي.