قائد ألوية العمالقة الجنوبية يلتقي محافظ البيضاء ويشدد على رفع الجاهزية العسكرية، مؤكداً أن تحرير المحافظة يمثل هدفًا وطنيًا

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 146

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبدالرحمن المحرّمي، «وقائد ألوية العمالقة الجنوبية»، اليوم الأحد، مع محافظ البيضاء اللواء ناصر الخضر السوادي، المستجدات الأمنية والإنسانية في المحافظة، في وقت تتزايد فيه التقارير عن تحركات عسكرية قد تمهد لعملية برية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في البيضاء، وسبل التعامل مع ما وصفته الحكومة بـ"تداعيات التصعيد والانتهاكات المتواصلة لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

واستمع المحرّمي إلى إحاطة من محافظ البيضاء بشأن الأوضاع الإنسانية، وما قال إنها انتهاكات وممارسات تعسفية ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، إضافة إلى الجهود الرامية إلى دعم سكان المحافظة وتعزيز صمودهم.

كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، ومستوى الجاهزية في الجبهات المحيطة بالمحافظة، والتنسيق بين التشكيلات العسكرية، والاحتياجات اللازمة لتعزيز القدرات القتالية استعدادًا لأي عمليات مستقبلية.

ونقلت الوكالة عن المحرّمي قوله إن "محافظة البيضاء تمثل إحدى الجبهات المحورية في معركة استعادة الدولة"، مشددًا على "أهمية مواصلة رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات المقاتلة، واستثمار حالة الضعف والتراجع التي تعيشها المليشيا الحوثية نتيجة خسائرها المتلاحقة."

وأضاف، بحسب الوكالة، أن "تحرير المحافظة وإنهاء معاناة أبنائها من بطش المليشيا الحوثية يمثل هدفاً وطنياً، وأن الدولة ماضية في استعادة جميع المحافظات وإنهاء الانقلاب."

من جانبه، قال محافظ البيضاء ناصر الخضر السوادي، وفق وكالة سبأ، إن "أبناء البيضاء سيواصلون نضالهم إلى جانب القوات المسلحة حتى استكمال تحرير المحافظة واستعادة مؤسسات الدولة."

ويأتي الاجتماع في ظل تقارير متزايدة عن تحركات عسكرية في محيط المحافظة. وكانت صحيفة الغارديان البريطانية يوم أمس قد نقلت عن مصادر يمنية أن التحركات العسكرية الأخيرة داخل اليمن قد تكون تمهيدًا لهجوم بري محتمل على محافظة البيضاء.

وتحظى البيضاء بأهمية استراتيجية كبيرة نظرًا لموقعها في وسط البلاد، إذ تتصل بمحافظات مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء، ما يجعلها عقدة مواصلات تربط عدة جبهات رئيسية، ولذلك توصف عسكريًا بأنها "مفتاح وسط اليمن"، إذ إن السيطرة عليها يمكن أن تؤثر في مسار العمليات العسكرية في مناطق واسعة من البلاد.