الضالع تشهد أكبر حملة مساءلة إدارية... المحافظ يوقف 10 مسؤولين عن العمل ويحيلهم إلى النيابة العامة للتحقيق

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصدر محافظ محافظة الضالع، اللواء الركن أحمد قائد القبة، يوم الأحد، قرارًا بإيقاف عشرة مسؤولين تنفيذيين ومحليين " عددا منهم من مدراء العموم " عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق، في إطار إجراءات قال إنها تستهدف معالجة الاختلالات الإدارية وتعزيز المساءلة.

ووفقًا للقرار رقم (9) لسنة 2026، استند المحافظ إلى التقارير الميدانية ونتائج أعمال لجان الفحص والتحقيق، وما تضمنته من وقائع تستوجب استكمال الإجراءات القانونية.

وشمل القرار مدراء عموم مكاتب الموارد المائية، والصحة العامة والسكان، والشؤون القانونية في المحافظة، إلى جانب مدير عام مديرية قعطبة، والأمين العام للمجلس المحلي بالمديرية، وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية في قعطبة، بينهم مديرو مكاتب الصحة، وأراضي وعقارات الدولة، والأوقاف، بالإضافة إلى مديرين سابقين لمستشفيي النصر وحكولة.

ونصت المادة الثانية من القرار على إحالة جميع المشمولين بالقرار إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقالت السلطة المحلية في الضالع إن هذه الإجراءات تأتي في إطار "المرحلة الأولى" من سلسلة إجراءات تصحيحية يقودها المحافظ أحمد قائد القبة، بهدف معالجة الاختلالات الإدارية وتفعيل مبدأ المساءلة وفقًا للقانون.