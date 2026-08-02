الحكومة اليمنية تعزز شراكتها مع القطاع الخاص عبر لجنة وزارية جديدة

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال رئيس الوزراء اليمني شائع محسن الزنداني، اليوم الأحد، إن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في جهود التعافي الاقتصادي واستعادة النشاط الاستثماري، مؤكداً أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يعتمد على تعزيز التعاون والحوار المستمر بين الجانبين.

وجاءت تصريحات الزنداني خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية ورئيس الغرفة التجارية بعدن أبو بكر باعبيد، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حضرموت عمر باجرش، حيث ناقش الجانبان التحديات التي تواجه القطاع الخاص وآليات تعزيز الشراكة مع الحكومة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقال الزنداني إن الحكومة "تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في تحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة النشاط الاستثماري، وأن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يتطلب علاقة تكاملية قائمة على الحوار والثقة والتشاور المستمر، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي".

وأضاف أن الحكومة حريصة على الاستماع إلى ملاحظات القطاع الخاص ومقترحاته، مشيراً إلى أنها شكلت لجنة وزارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

ووجّه رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية المختصة بـ"تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، بما يحقق المصلحة العامة، ويشجع رؤوس الأموال الوطنية على التوسع في الاستثمار داخل البلاد".

من جانبهم، أشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بحضرموت بالنهج الذي يتبناه رئيس الوزراء في دعم القطاع الخاص، وقالا إن "هذه المقاربة تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية ودعم مسار التعافي والتنمية".