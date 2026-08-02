الحكومة اليمنية تعزز شراكتها مع القطاع الخاص عبر لجنة وزارية جديدة محافظة مأرب تعلن حالة الطوارئ الصحية بعد تفشي الحصبة وتسجيل 12 وفاة واشتباه بأكثر من 1620 حالة كارثة صحية تلوح في الأفق.. 5 ملايين طفل يمني مهددون بعد تعثر وصول اللقاحات أشهر أسباب الإرهاق المستمر- هكذا يمكنك استعادة طاقتك ترمب يفاجئ الجميع.. تعليق الضربة على إيران مقابل صفقة كبرى تكشف ملامح مرحلة جديدة غارات إسرائيلية دامية تهز غزة فجراً... قتلى بينهم أطفال رغم الحديث عن اتفاق مرتقب طرق لعلاج سيلان الدموع من العين احذر أعراض وأسباب خفقان القلب النفسي؟ وكيف يمكن علاجه الكبد عضو صامت.. 8 إشارات تكشف تدهور وظائفه تصعيد خطير في المنطقة.. إيران تعلن تدمير مقاتلات إف-35 أمريكية داخل قاعدة بالأردن
بعد تصدر اليمن كثاني أعلي حصيلة لإصابات مرض الحصبة عالميا، وانتشاره بشكل واسع في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بشكل مخيف لكن يتم التكتم على ذلك من قبل الحوثيين، مما تسبب في وصول الحصبة إلى مأرب عن طريق الأسر النازحة بشكل يومي.
اليوم السلطات المحلية في محافظة مأرب اليمنية، أعلنت حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي مرض الحصبة، بعد تسجيل 1624 حالة اشتباه بالإصابة، بينها 290 حالة مؤكدة مخبريًا، و12 حالة وفاة، معظمها في مخيمات النازحين.
وجاء إعلان حالة الطوارئ خلال اجتماع لكتلة الصحة برئاسة وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، الذي دعا المنظمات الدولية والأممية إلى تقديم دعم عاجل للقطاع الصحي، يشمل تنفيذ حملة تحصين بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتوفير اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية للحد من انتشار المرض.
وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في مأرب، أحمد صالح العبادي، إن القطاع الصحي يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب الكثافة السكانية، واستمرار تدفق النازحين، واتساع مخيمات النزوح، إلى جانب محدودية الموارد، الأمر الذي يحد من قدرة السلطات الصحية على احتواء تفشي الأمراض.
وأضاف العبادي أن السلطات الصحية تواصل تعزيز أعمال الترصد الوبائي والاستجابة السريعة، وتنفيذ برامج التحصين والتوعية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة وشركائها، لكنه أكد الحاجة إلى دعم إضافي لتعزيز خدمات الوقاية والاستجابة.
من جانبه، قال وكيل المحافظة إن استمرار تدفق النازحين يزيد الضغوط على الخدمات الصحية في مأرب، داعيًا المنظمات الدولية إلى تكثيف تدخلاتها لدعم القطاع الصحي وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وخاصة الأطفال.
واتهم وكيل المحافظة جماعة الحوثي الإرهابية بمنع حملات التحصين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، معتبرًا أن ذلك أسهم في تفاقم انتشار الأمراض المعدية.