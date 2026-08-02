أشهر أسباب الإرهاق المستمر- هكذا يمكنك استعادة طاقتك

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قد يشعر بعض الأشخاص بالإرهاق طوال الوقت، حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، وهو ما قد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى التشخيص، وليس مجرد نتيجة للإجهاد أو السهر.

وقال الدكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إن الإرهاق المستمر ليس مرضًا في حد ذاته، وإنما عرض قد يرتبط بالعديد من الأمراض والحالات الصحية، لذلك فإن استمرار الشعور بالتعب يستوجب البحث عن السبب الحقيقي وعلاجه.

ما أشهر أسباب الإرهاق المستمر؟

وأوضح حسين أن هناك عدة أسباب شائعة للإرهاق المزمن، أبرزها:

1- الأنيميا (نقص الحديد):تؤدي إلى انخفاض الهيموجلوبين، ما يقلل وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم، فيشعر المريض بالتعب وضيق النفس وضعف التركيز.

2- نقص فيتامين B12قد يسبب الإرهاق، إلى جانب التنميل بالأطراف وضعف الذاكرة والتركيز. خمول الغدة الدرقية: يتسبب في الشعور بالخمول، وزيادة الوزن، والإحساس بالبرد والإمساك. مرض السكري أو اضطراب مستويات السكر: سواء ارتفاع السكر أو انخفاضه قد يؤدي إلى الشعور بالتعب المستمر.

3- الجفافخاصة خلال فصل الصيف، نتيجة فقدان السوائل والأملاح مع التعرق.

4- سوء التغذيةبسبب نقص البروتينات أو الفيتامينات والمعادن الأساسية.

5- أمراض أخرىمثل أمراض القلب والكلى والكبد، والالتهابات المزمنة، وانقطاع النفس أثناء النوم، بالإضافة إلى التوتر والقلق والاكتئاب.

كيف تستعيد طاقتك؟وأشار استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن استعادة النشاط تبدأ بعلاج السبب، مع الالتزام ببعض العادات الصحية، مثل النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا، وشرب كميات كافية من المياه، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والحديد والفيتامينات، وممارسة النشاط البدني بانتظام، مع تجنب السهر والإفراط في تناول المنبهات.

وأكد ضرورة عدم تناول الفيتامينات أو المكملات الغذائية دون استشارة الطبيب أو إجراء الفحوصات اللازمة، لأن علاج الإرهاق يعتمد على تحديد السبب وليس علاج العرض فقط.

متى يستدعي الإرهاق زيارة الطبيب؟

وشدد الدكتور شريف حسين على ضرورة مراجعة الطبيب إذا استمر الإرهاق لأكثر من أسبوعين، أو صاحبه ضيق في التنفس، أو ألم بالصدر، أو دوخة وإغماء، أو خفقان مستمر، أو فقدان وزن غير مبرر، أو تنميل وضعف بالأطراف، أو حمى مستمرة وتعرق ليلي أو تورم بالغدد الليمفاوية، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى مشكلة صحية تستدعي التشخيص والعلاج المبكر