غارات إسرائيلية دامية تهز غزة فجراً... قتلى بينهم أطفال رغم الحديث عن اتفاق مرتقب

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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قُتل ثمانية فلسطينيين، بينهم أطفال، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال ساعات الليل، في وقت تتواصل فيه التطورات السياسية بشأن مقترحات تتعلق بنزع سلاح حركة حماس وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وأفادت فرق الدفاع المدني في غزة بأن الغارات استهدفت عدداً من المباني السكنية، ما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى وإصابة عدد آخر من المدنيين بجروح متفاوتة.

وفي مدينة دير البلح، استهدفت مروحية إسرائيلية شقة سكنية جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل رجل وزوجته وإصابة آخرين، فيما قُتل رجل مسن وطفل إثر قصف استهدف منزلاً غرب مدينة غزة.

كما أسفرت ضربة أخرى طالت مبنى سكنياً شمال غربي مدينة خان يونس عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل، وسط استمرار عمليات القصف في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي تطور آخر، أعلن الدفاع المدني أن ثمانية أشخاص آخرين لقوا مصرعهم، مساء السبت، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مستودعاً للأدوية والمستلزمات الطبية يتبع مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى خسائر بشرية وأضرار كبيرة في المنشأة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل استمرار التصعيد العسكري، رغم تزايد الحديث عن جهود واتصالات للتوصل إلى تفاهمات قد تمهد لوقف القتال وإنهاء الأزمة في قطاع غزة.