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طرق لعلاج سيلان الدموع من العين

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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 دمع العينين، المعروف أيضاً باسم إفراز الدموع المفرط، وجفاف العين هو اضطراب شائع قد يتحسن أحيانًا دون علاج، ويحدث هذا إذا كانت العين تفرز الكثير من الدموع أو إذا لم يتم تصريفها بشكل صحيح، ويمكن أن يحدث لأسباب متنوعة.

ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، 10 طرق لعلاج سيلان الدموع من العين، بحسب " verywellhealth".

ما أسباب دمع العين؟

تفرز الدموع من الغدة الدمعية في العين، وهي تحافظ على رطوبة سطحها، وتتدفق الدموع الزائدة عبر قنوات إلى الأنف، مع ذلك، قد تحدث بعض المشاكل .

  • جفاف العين
  • - الأسباب البيئية مثل تلوث الهواء الخارجي
  • - تهيج البشرة بسبب المكياج
  • - دخول جسم غريب في العين

ما مضاعفات إنتاج الدموع؟

يتكون الغشاء الدمعي، الذي يحمي سطح العين، من ثلاث طبقات: دهنية، ومائية، وميوسينية، ويمكن أن يؤدي نقص أي من هذه الطبقات إلى جفاف العين، مما قد يسبب تهيجًا وسيلانًا للدموع.

وتُنتج غدد ميبوميوس الطبقة الزيتية الخارجية للدموع، إذا كانت هذه الطبقة غير كافية، فإن الدموع ستتبخر بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى جفاف العين والتهيج المصاحب له.

وبالمثل، إذا لم تكن الغدة الدمعية، التي تنتج الطبقة المائية، تعمل بشكل صحيح، فلن يتم إنتاج كمية كافية من الدموع، وسيحدث جفاف العين.إذا تأثرت الخلايا الكأسية في الملتحمة، فإن طبقة الميوسين ستتأثر أيضاً.

تساعد هذه الطبقة على نشر الميوسين على سطح العين.- الحساسيةأي شخص يعاني من الحساسية قد يصاب سريعًا بدموع العين، يفرز الهيستامين ومواد التهابية أخرى عند تعرض الأشخاص لمواد لديهم حساسية تجاهها، مثل حبوب اللقاح أو العفن أو عث الغبار، وتتورم الملتحمة المبطنة للجفون، مما يؤدي إلى احمرار العين ودموعها.

  • التهابات العين إذا كنت تعاني من التهاب في العين، فقد تشعر أيضًا بزيادة في إفراز الدموع، فالتهاب الملتحمة المعدي، المعروف باسم العين الوردية، هو عدوى فيروسية أو بكتيرية تصيب الملتحمة، ويعد إفراز الدموع المفرط شائعًا، بالإضافة إلى حساسية العين للضوء، والشعور بوجود جسم غريب في العين، والإفرازات.

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  • - استخدم كمادة دافئةإذا كان جفاف العين هو سبب سيلان الدموع، فإن وضع كمادة دافئة قد يساعد في تخفيف ذلك، فالحرارة تساعد على فتح الغدد وإفراز الزيت في طبقة الدموع، مما يحافظ على رطوبة سطح العين.
  • - جرب جهاز ترطيب الهواءإذا كان سبب دموع عينيك هو الجفاف، فقد يخفف جهاز ترطيب الهواء من هذه المشكلة، ويضيف هذا الجهاز الرطوبة إلى الهواء، مما يساعد على منع تبخر طبقة الدموع بسرعة ويُخفف من الشعور بالانزعاج.
  • - تقليل إجهاد العين الرقمييعد تدميع العين أحد أبرز علامات إجهاد العين الناتج عن استخدام الكمبيوتر، ولمنع ذلك، ينصح باتباع ما يلي، ارمش بشكل متكرر، واستخدم نصًا كبيرًا على شاشتك.
  • - قطرات مرطبة للعينقد تجد راحة أيضاً باستخدام قطرات الدموع الاصطناعية، التي ترطب العينين وتساعد على التخلص من مسببات الحساسية، وتستخدم هذه القطرات عند الحاجة وتوفر راحة مؤقتة.
  • - قطرات مضاد حيوي للعينفي حالات العدوى البكتيرية للعين، قد يصف أخصائيو العيون، قطرات مضاد حيوي. وقد يكون هذا هو الحال إذا كنت تعاني من التهاب الملتحمة البكتيري أو عدوى مرتبطة بالعدسات اللاصقة
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