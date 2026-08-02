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دمع العينين، المعروف أيضاً باسم إفراز الدموع المفرط، وجفاف العين هو اضطراب شائع قد يتحسن أحيانًا دون علاج، ويحدث هذا إذا كانت العين تفرز الكثير من الدموع أو إذا لم يتم تصريفها بشكل صحيح، ويمكن أن يحدث لأسباب متنوعة.
ويستعرض "الكونسلتو" في السطور التالية، 10 طرق لعلاج سيلان الدموع من العين، بحسب " verywellhealth".
ما أسباب دمع العين؟
تفرز الدموع من الغدة الدمعية في العين، وهي تحافظ على رطوبة سطحها، وتتدفق الدموع الزائدة عبر قنوات إلى الأنف، مع ذلك، قد تحدث بعض المشاكل .
ما مضاعفات إنتاج الدموع؟
يتكون الغشاء الدمعي، الذي يحمي سطح العين، من ثلاث طبقات: دهنية، ومائية، وميوسينية، ويمكن أن يؤدي نقص أي من هذه الطبقات إلى جفاف العين، مما قد يسبب تهيجًا وسيلانًا للدموع.
وتُنتج غدد ميبوميوس الطبقة الزيتية الخارجية للدموع، إذا كانت هذه الطبقة غير كافية، فإن الدموع ستتبخر بسرعة كبيرة، مما يؤدي إلى جفاف العين والتهيج المصاحب له.
وبالمثل، إذا لم تكن الغدة الدمعية، التي تنتج الطبقة المائية، تعمل بشكل صحيح، فلن يتم إنتاج كمية كافية من الدموع، وسيحدث جفاف العين.إذا تأثرت الخلايا الكأسية في الملتحمة، فإن طبقة الميوسين ستتأثر أيضاً.
تساعد هذه الطبقة على نشر الميوسين على سطح العين.- الحساسيةأي شخص يعاني من الحساسية قد يصاب سريعًا بدموع العين، يفرز الهيستامين ومواد التهابية أخرى عند تعرض الأشخاص لمواد لديهم حساسية تجاهها، مثل حبوب اللقاح أو العفن أو عث الغبار، وتتورم الملتحمة المبطنة للجفون، مما يؤدي إلى احمرار العين ودموعها.
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