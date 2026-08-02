احذر أعراض وأسباب خفقان القلب النفسي؟ وكيف يمكن علاجه

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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خفقان القلب النفسي من المشكلات الصحية التي يمكن أن يعاني منها بعض الأشخاص وعادة ما يصاحبها بعض الأعراض المزعجة التي تتطلب استشارة الطبيب المختص وذلك للحد من أي مضاعفات أو تفاقم للمشكلة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي كل ما يتعلق بخفقان القلب النفسي وفقًا لم ذكره موقع "cleveland clinic".

ما هو خفقان القلب النفسي؟

خفقان القلب النفسي هو أحد المشكلات الصحية التي يمكن أن تنتج عن القلق الشديد حيث يحفز القلق استجابة الجسم كجزء من الجهاز العصبي اللاإرادي، وبالتالي زيادة معدل ضربات القلب الذي عادة ما يستمر فترة قصيرة.

ما هي أعراض خفقان القلب النفسي؟

علامات خفقان القلب النفسي هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تكون مصاحبة لخفقان القلب النفسي من بينها:

عدم انتظام ضربات القلب.

- الشعور بتوقف في القلب لثانية أو ثانيتين.

الشعور بنبضات القلب في الأذن.

كيف يسبب القلق خفقان القلب؟

ينشط القلق الجهاز العصبي اللاإرادي في الجسم وينظم هذا الجهاز وظائف الجسم، بما في ذلك التنفس، الهضم، ومعدل ضربات القلب، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض المشكلات الصحية الأخرى بجانب الخفقان من بينها:

الشعور بالتعب.- مشاكل الجهاز الهضمي مثل الغازات والإسهال.- التنفس السريع.- التعرق.- توتر العضلات.- الارتجاف.

ما هو علاج خفقان القلب النفسي؟

هناك العديد من الطرق التي تساعد في السيطرة على خفقان القلب النفسي من بينها:

تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص.- الخضوع إلى تقنيات التحكم في التوتر مثل التدليك.- العلاج النفسي لتغيير نمط التفكير.- الحصول على قسط كافي من النوم.- ممارسة التأمل.- الاهتمام بممارسة الرياضة قدر الإمكان.- تعزيز التنفس بانتظام.

كيف يؤثر القلق على صحة القلب؟أوضح الدكتور أمير عادل، استشاري أمراض القلب والقسطرة، أن التوتر من الأشياء التي تؤثر على كافة أنحاء الجسم بما في ذلك زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب، وذلك عن طريق زيادة معدل ضربات القلب والخفقان، إلى جانب زيادة معدل الأدرينالين الذي يؤدي إلى ضيق الشرايين ومن ثم الإصابة بالذبحات الصدرية والجلطات، وقد يمكن الشفاء تمامًا بمجرد من الهدوء والاسترخاء