الكبد عضو صامت.. 8 إشارات تكشف تدهور وظائفه

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يحذّر الأطباء من أن مشكلات الكبد قتل تتحول إلى "قاتل صامت" في بعض الحالات، إذ يصعب اكتشاف أمراض هذا العضو الحيوي إلا بعد أن تحدث تغيرات لا رجعة فيها في الجسم.

يُعد الكبد من أهم أعضاء الجسم، إذ يشارك في عمليات الهضم، واستقلاب الغلوكوز، وتصنيع البروتينات وعوامل تخثر الدم، وتنقية الدم من السموم، إضافة إلى عشرات الوظائف الحيوية الأخرى.

ومع ذلك، قد يتعرض هذا العضو لمشكلات نتيجة الأمراض، أو الإصابات، أو اتباع نمط غذائي غير صحي.

ويؤكد خبراء الصحة أن تلف الكبد يمكن أن يؤدي في المراحل المتقدمة إلى اضطراب عمل معظم أعضاء الجسم، حيث قد تتعرض الأوعية الدموية للنزيف، ويتأثر الدماغ بالسموم، كما قد تتراجع وظائف الكلى.

لذلك من الضروري الانتباه إلى العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الكبد، ومنها: