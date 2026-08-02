تصعيد خطير في المنطقة.. إيران تعلن تدمير مقاتلات إف-35 أمريكية داخل قاعدة بالأردن

الأحد 02 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته نفذت، صباح السبت، هجوماً بصواريخ باليستية استهدف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، مؤكداً أن العملية أسفرت – بحسب بيانه – عن تدمير ثلاث مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35" وإلحاق أضرار بثلاث مقاتلات أخرى.

وأوضح الحرس الثوري أن الهجوم استهدف حظيرة صيانة وموقع تمركز الطائرات داخل القاعدة، مشيراً إلى أن الضربة جاءت ضمن العمليات العسكرية التي ينفذها رداً على الضربات الأمريكية الأخيرة.

وكان الحرس الثوري قد أعلن في بيان سابق، بتاريخ 30 يوليو، تنفيذ هجوم مماثل على القاعدة ذاتها، زعم خلاله تدمير ثلاث مقاتلات أخرى وإصابة عدد من الضباط وأطقم الصيانة التابعة للجيش الأمريكي.

وأشار البيان إلى أن استهداف قاعدة الأزرق يأتي، وفق الرواية الإيرانية، رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع داخل إيران وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين، مؤكداً أن طهران ستواصل الرد على أي هجمات تستهدف أراضيها.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن مشاورات أمريكية إسرائيلية بشأن توجيه ضربات جديدة لمنشآت الطاقة الإيرانية، وهو ما يثير مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات تستند إلى بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني، ولم يصدر حتى الآن تأكيد أو تعليق رسمي من الجانب الأمريكي بشأن صحة هذه المزاعم.