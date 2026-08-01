الخليج العربي يتجاوز تحديات هرمز.. شبكات نفطية بديلة تؤمن طرق الصادرات الذهب يستعيد بريقه.. أول مكاسب شهرية في خمسة أشهر بدعم التوترات العالمية برشلونة يقرر التعاقد مع نجم عربي لتعويض غياب دي يونغ نجمة أمريكية شهيرة تقترب من جني ملايين الدولارات ببيع قصرها الفاخر في نيويورك بعد عاصفة من الرفض.. الفيفا يتراجع عن بيع حصة من حقوق كأس العالم محافظة مأرب تسحب سكرًا برازيليًا من الأسواق بعد ثبوت تلوثه بمعادن سامة وتدعو المستهلكين إلى عدم شرائه في اتصال بين وزيري الخارجية.. اليمن يدين استهداف سفينتي نفط مصريتين والقاهرة تجدد دعمها للشرعية ووحدة اليمن تضرر 23 مسكناً وإصابة 4 مواطنين جراء حريق في مخيم الوحدة للنازحين بمأرب وزير الأوقاف: على الحوثيين العودة قبل فوات الأوان.. فالشعب سئم التعصب السلالي، واستعادة الدولة مطلب اليمنيين. اختتام فعاليات المراكز الصيفية بمدينة مأرب وتكرّم شبابها المتميزين
يتجه الذهب اليوم الجمعة نحو تحقيق أول مكاسب شهرية له في خمسة أشهر، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران ويحللون إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن مؤشرات بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4096.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0107 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لارتفاع أسبوعي 1.1 بالمئة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.1 بالمئة إلى 4094.10 دولار.
ويتجه المعدن النفيس لتحقيق مكاسب تزيد عن 2.2 بالمئة هذا الشهر. وصعد الذهب باثنين في المئة في المعاملات الفورية يوم الأربعاء بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية ولم يقدم رئيسه كيفن وورش أي مؤشرات تذكر بشأن الخطوة التالية للبنك المركزي في مجال السياسة النقدية.
ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع حاليا بنسبة 63 بالمئة رفع الفائدة في سبتمبر أيلول، بانخفاض عن نسبة 80 بالمئة تقريبا قبل اجتماع السياسة النقدية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 58.98 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1.3 بالمئة إلى 1638.97 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1301.94 دولار.