نجمة أمريكية شهيرة تقترب من جني ملايين الدولارات ببيع قصرها الفاخر في نيويورك

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أبرمت الممثلة الأمريكية الشهيرة ميغ رايان صفقة لبيع عقارها الفاخر في منطقة هامبتونز بولاية نيويورك بسعر يضعها على أعتاب تحقيق أرباح تقدر بملايين الدولارات، وذلك بعد أسابيع قليلة من طرحه في السوق.

تم وضع العقار، الذي يضم خمس غرف نوم في بريدجهامبتون، في حالة "قيد الانتظار" بعد قبول عرض شراء، مما يشير إلى قرب إتمام الصفقة. إذا اكتملت بالقرب من السعر المطلوب البالغ 15.25 مليون دولار، فستحقق رايان، البالغة من العمر 64 عاماً، ربحاً كبيراً، لا سيما أنها اشترت المنزل مقابل 13.5 مليون دولار في عام 2024. وتشتهر رايان، بطلة أفلام مثل "ساهر في سياتل" و"لديك بريد"، باستثماراتها العقارية الناجحة، حيث اكتسبت شهرة في مجال تجديد وبيع العقارات الفاخرة لا تقل عن شهرتها في هوليوود.

يقع العقار في مجمع خاص محاط ببوابة وممر طويل، على مساحة 1.5 فدان، ويضم حوالي 5 آلاف قدم مربعة من المساحات الداخلية، تتضمن خمس غرف نوم وستة حمامات ونصف. وتُعد بريدجهامبتون واحدة من أرقى مناطق هامبتونز، حيث تستقطب كبار رجال الأعمال والمشاهير الباحثين عن الخصوصية والقرب من شواطئ نيويورك الشهيرة. ويبلغ متوسط قيمة المنازل في المنطقة حوالي 4.7 مليون دولار، بينما يصل متوسط أسعار المعروضة للبيع إلى 9.6 مليون دولار، مما يجعلها أحد أغلى أسواق العقارات في الولايات المتحدة.

تم تشييد المنزل في عام 2016، ويتميز بتصميمه الذي يجمع بين الطراز المعماري التقليدي لهامبتونز والتجديدات العصرية التي أضافتها رايان. ويضم العقار أسقفاً مرتفعة، وخمس مدافئ، وغرفة معيشة، وغرفة طعام رسمية، ومطبخاً واسعاً مجهزاً بمدفأة رخامية، بالإضافة إلى مكتبة خاصة. كما يشمل الجناح الرئيسي منطقة جلوس، ودشاً بخارياً، وشرفة خاصة، بينما يضم الطابق السفلي جناحاً للضيوف، ومطبخاً صغيراً، وغرفة معيشة إضافية، وصالة رياضية مجهزة.

يتميز العقار أيضاً بنظام تدفئة وتبريد صديق للبيئة يعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية، ونظام أمني متكامل. وفي الخارج، يوجد مسبح مُدفأ وشرفة مغطاة مع مدفأة خارجية، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لإنشاء "مجمع عائلي دائم". وتأتي هذه الصفقة لتضاف إلى سلسلة نجاحات رايان العقارية، حيث باعت العام الماضي قصراً في مونتيسيتو مقابل 16.8 مليون دولار، محققة ربحاً تجاوز 7 ملايين دولار بعد تجديدات كبيرة.

تعبر رايان عن شغفها بتجديد المنازل، مشيرة إلى أنها تجد في التصميم الداخلي فرصة للتحكم وتحويل رؤيتها الخاصة إلى واقع، على عكس التمثيل الذي غالباً ما يتطلب الالتزام برؤى الآخرين. وقد أطلق ابنها، الممثل جاك كويد، اسماً ساخراً على أسلوبها في التجديد وهو "Meg-anized".