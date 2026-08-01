بعد عاصفة من الرفض.. الفيفا يتراجع عن بيع حصة من حقوق كأس العالم

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رحب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بقرار الفيفا بالتخلي عن خططه لبيع حصة من حقوق كأس العالم، مؤكداً على أهمية التشاور المستقبلي.

أعرب اليويفا عن ترحيبه الشديد بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بسحب مقترحه لبيع حصة من بطولاته، بما في ذلك كأس العالم، لجهات خاصة. وأكد اليويفا في بيانه أنه سيعمل مع الشركاء المعنيين لضمان عدم تكرار مثل هذه الخطوات دون استشارة مسبقة في المستقبل.

وذكر الاتحاد أن القيادة الحالية للفيفا قد فقدت ثقة اليويفا والعديد من الاتحادات القارية الأخرى، مشيراً إلى أن الأيام والأسابيع القادمة ستشهد تفكيراً مشتركاً لوضع خطة تمنع تكرار هذا الموقف.

جاء تراجع الفيفا السريع عن خطته، التي كانت تهدف لجمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من بيع 20% من الحقوق التجارية لكأس العالم، بعد عاصفة من المعارضة من الاتحادات الإقليمية التي اشتكت من عدم استشارتها. وقد أثار هذا التراجع تساؤلات حول أسلوب قيادة رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، ومستقبله السياسي في عالم كرة القدم.

من جانبهم، رحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والاتحاد الأسترالي لكرة القدم، برئاسة أنتر إسحاق، بهذا القرار، مؤكدين على ضرورة الشفافية والحوار الجماعي واحترام هياكل الحوكمة في اللعبة، مع التأكيد على أن الابتكار يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع المبادئ الأساسية مثل النزاهة والاستقلالية والحوكمة الرشيدة.