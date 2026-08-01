في اتصال بين وزيري الخارجية.. اليمن يدين استهداف سفينتي نفط مصريتين والقاهرة تجدد دعمها للشرعية ووحدة اليمن

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتورة أفراح الزوبة، اليوم. مع وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي، العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



كما بحث الجانبان، خلال اتصال هاتفي تلقته الوزيرة الزوبة، مستجدات الأوضاع في اليمن والتطورات الإقليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة التهديدات التي تستهدف حرية الملاحة وتهدد أمن الممرات البحرية.



وجددت وزيرة الخارجية الزوبة، إدانة الجمهورية اليمنية، للاعتداء الذي استهدف سفينتي نفط مصريتين بطائرة مسيّرة في ميناء دمياط..مؤكدة تضامن اليمن الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي وسلامة أراضيها.



وتطرقت الوزيرة الزوبة، إلى اعتداءات مليشيات الحوثي الإرهابية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب..مؤكدة أنها لا تهدد اليمن وحده، بل تمثل خطراً مباشراً على أمن المنطقة والملاحة الدولية، وتستهدف أمن الدول العربية واستقرارها.



من جانبه، قدم الوزير المصري، التهنئة للوزيرة الزوبة بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية وشؤون المغتربين..معرباً عن خالص تمنياته لها بالتوفيق والسداد والنجاح في أداء مسؤولياتها.



وجدد وزير الخارجية المصري، موقف مصر الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه..مؤكداً حرص بلاده على دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.