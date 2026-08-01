في اتصال بين وزيري الخارجية.. اليمن يدين استهداف سفينتي نفط مصريتين والقاهرة تجدد دعمها للشرعية ووحدة اليمن تضرر 23 مسكناً وإصابة 4 مواطنين جراء حريق في مخيم الوحدة للنازحين بمأرب وزير الأوقاف: على الحوثيين العودة قبل فوات الأوان.. فالشعب سئم التعصب السلالي، واستعادة الدولة مطلب اليمنيين. اختتام فعاليات المراكز الصيفية بمدينة مأرب وتكرّم شبابها المتميزين اللجنة الأمنية بحضرموت تعلن ضبط المتهمين الرئيسيين في اغتيال الصحفي محمد عيضة وتؤكد ارتباطهم بالحوثيين شاب يمني أحد ضحايا الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى إسبانيا تحذير عاجل من وزارة الصحة اليمنية بشأن لقاحات الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي مقتل قائد عسكري في قوات درع الوطن في كمين مسلح بالعبر هجمات متجددة تهز الأجواء الكويتية.. الدفاعات الجوية تعترض مسيّرات معادية وتحبط استهداف منشآت حيوية اليمن يرحب بإعلان ترامب بشأن غزة.. ويشيد بجهود عربية ويؤكد: السلام يبدأ بوقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية
أُصيب أربعة مواطنين بحروق متفاوتة، جراء حريق التهم مساكن 23 أسرة نازحة في مخيم الوحدة للنازحين بمحافظة مأرب.
وتمكنت فرق الدفاع المدني، التي هرعت إلى المخيم فور تلقي البلاغ، من إخماد الحريق والحد من امتداده.
ووجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نداءً إنسانيًا، دعت فيه شركاء العمل الإنساني من المنظمات الإغاثية إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات الطارئة اللازمة للأسر المتضررة، التي فقدت مساكنها وممتلكاتها جراء الحريق، وأصبحت في العراء.
ووفقًا للإحصائيات الرسمية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، فقد سُجل 102 حريق في المخيمات منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم، أسفرت عن وفاة 11 شخصًا وإصابة العشرات، في ظل غياب وسائل الحماية والسلامة من الحرائق في المخيمات، وعدم توافر مخزون من المساعدات الأساسية الطارئة لإمداد الأسر المتضررة بها عقب اندلاع الحرائق.