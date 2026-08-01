تضرر 23 مسكناً وإصابة 4 مواطنين جراء حريق في مخيم الوحدة للنازحين بمأرب

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أُصيب أربعة مواطنين بحروق متفاوتة، جراء حريق التهم مساكن 23 أسرة نازحة في مخيم الوحدة للنازحين بمحافظة مأرب.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، التي هرعت إلى المخيم فور تلقي البلاغ، من إخماد الحريق والحد من امتداده.

ووجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين نداءً إنسانيًا، دعت فيه شركاء العمل الإنساني من المنظمات الإغاثية إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات الطارئة اللازمة للأسر المتضررة، التي فقدت مساكنها وممتلكاتها جراء الحريق، وأصبحت في العراء.

ووفقًا للإحصائيات الرسمية للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، فقد سُجل 102 حريق في المخيمات منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم، أسفرت عن وفاة 11 شخصًا وإصابة العشرات، في ظل غياب وسائل الحماية والسلامة من الحرائق في المخيمات، وعدم توافر مخزون من المساعدات الأساسية الطارئة لإمداد الأسر المتضررة بها عقب اندلاع الحرائق.