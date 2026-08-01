وزير الأوقاف: على الحوثيين العودة قبل فوات الأوان.. فالشعب سئم التعصب السلالي، واستعادة الدولة مطلب اليمنيين.

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أكد معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي أن الشعب اليمني يتطلع إلى الخلاص من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية التي تكفل الأمن والاستقرار وتصون الحقوق والحريات الشرعية، مشيراً إلى أن اليمنيين يتطلعون إلى دولة يسودها العدل والمساواة بين جميع المواطنين.
وأوضح الوزير في تغريدة نشرها عبر حسابه في منصة (X) أن اليمنيين قد سئموا التعصب السلالي العنصري وما ترتب عليه من عبث بمقدرات الوطن ومستقبله خدمة لأجندات خارجية، مستشهداً بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، وبحديث النبي ﷺ: «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى»، تأكيداً على أن معيار التفاضل في الإسلام هو التقوى والعمل الصالح.
ودعا وزير الأوقاف والإرشاد عناصر المليشيات إلى مراجعة مواقفهم والعودة إلى الدولة والانحياز لإرادة الشعب والتوبة إلى الله قبل فوات الأوان، مؤكداً أن اليمنيين ماضون في استعادة دولتهم والالتفاف حول قيادتهم الشرعية حتى يتحقق الأمن والاستقرار في البلاد.