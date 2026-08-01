اختتام فعاليات المراكز الصيفية بمدينة مأرب وتكرّم شبابها المتميزين

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اختُتمت في مديرية مدينة مأرب، اليوم، فعاليات المراكز الصيفية للعام2026م، التي نظمها مكتب الشباب والرياضة بالتنسيق مع مكتب الأوقاف والإرشاد بالمديرية، بمشاركة ستمائة وعشرين شابًا عبر اثنين وستين مركزًا صيفيًا، تضمنت برامج وأنشطة ثقافية ورياضية وإبداعية متنوعة هدفت إلى تنمية المهارات واكتشاف المواهب وتعزيز الوعي الوطني.
وفي كلمته بالمناسبة أكد وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، أهمية هذه المراكز في بناء وعي الشباب وتعزيز هويتهم الوطنية والدينية، وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء، بما يسهم في تحصينهم من الأفكار المتطرفة والهدامة وفي مقدمتها الفكر الحوثي القائم على التعبئة الطائفية وتزييف الوعي.
وأشار مفتاح إلى أن رعاية الشباب والاستثمار في تنمية قدراتهم العلمية والثقافية والرياضية يمثلان أولوية لدى السلطة المحلية، لما لذلك من دور في إعداد جيل واعٍ ومؤهل للإسهام في بناء الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار.
من جانبه، أوضح القائم بأعمال مدير عام مديرية مدينة مأرب محمد الحرازي، أن المراكز الصيفية التي استمرت خمسة وعشرين يومًا مثلت رسالة تربوية ووطنية أسهمت في تنمية قدرات الشباب وتعزيز قيمهم الدينية والوطنية، وحمايتهم من الأفكار الهدامة، مشيرًا إلى أن البرامج المنفذة شملت أنشطة ثقافية ورياضية متنوعة هدفت إلى اكتشاف المواهب وتنمية المهارات وترسيخ الوعي الوطني، مؤكدًا حاجة الوطن إلى جيل واعٍ يحمل العلم والقيم ويسهم في استعادة الدولة وبناء مستقبلها.
وفي ختام الحفل ، جرى تكريم عدد من المبرزين والمتميزين في مختلف الأنشطة والبرامج الصيفية.