شاب يمني أحد ضحايا الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى إسبانيا

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توفي الشاب اليمني عبدالله محمد مرشد محمد البري (الريمي) غرقا في شواطئ مدينة تطوان المغربية أثناء محاولة العبور إلى مدينة سبتة في أسبانيا.
وأسفرت أزمة الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية عن مقتل 67 شخصًا على الأقل، وفق وسائل إعلام إسبانية
وغرق معظم الضحايا أثناء محاولتهم تجاوز الحاجز البحري الحدودي في منطقة إل تاراخال، فيما لقي آخرون حتفهم بسبب التدافع والاشتباكات.
وفي ظل هذه التطورات، بدأت السلطات الإسبانية صباح اليوم 1 أغسطس/ آب الجاري بتركيب "نظام حاجز عازل للحد من العبور" على طول الحاجز عند الحدود مع المغرب.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لآثار عملية "اقتحام" سبتة من قبل المهاجرين.