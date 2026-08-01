تحذير عاجل من وزارة الصحة اليمنية بشأن لقاحات الأطفال في مناطق سيطرة الحوثي

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حذرت وزارة الصحة العامة والسكان من أن استمرار مليشيا الحوثي في عرقلة وصول اللقاحات وخدمات التحصين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها يهدد بحرمان نحو 5 ملايين طفل من اللقاحات الروتينية المنقذة للحياة، ما يزيد من خطر تفشي أمراض وبائية يمكن الوقاية منها، أبرزها شلل الأطفال والحصبة والدفتيريا والسعال الديكي والكزاز.
وأكدت الوزارة في بيان أن اللقاحات متوافرة لدى شركاء القطاع الصحي، إلا أن القيود المفروضة على استلامها ونقلها وتوزيعها تحول دون إيصالها إلى الأطفال المستهدفين.
ودعت إلى تمكين المنظمات الدولية والفرق الصحية من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المرافق الصحية والمجتمعات المستهدفة لضمان استمرار برامج التحصين وحماية الأطفال.
ويشكو المواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من انعدام لقاحات الأطفال في جميع المراكز والعيادات الطبية.