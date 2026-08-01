مقتل قائد عسكري في قوات درع الوطن في كمين مسلح بالعبر هجمات متجددة تهز الأجواء الكويتية.. الدفاعات الجوية تعترض مسيّرات معادية وتحبط استهداف منشآت حيوية اليمن يرحب بإعلان ترامب بشأن غزة.. ويشيد بجهود عربية ويؤكد: السلام يبدأ بوقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية ألم أسفل البطن عند التبول للرجال- هل له دلالات خطيرة؟ الصمغ العربي.. كنز طبيعي بفوائد مذهلة.. طبيبة تكشف الأمراض التي قد يساهم في الوقاية منها وتحذر من الإفراط العليمي يطلق رسائل حاسمة: لا سلام في اليمن ولا أمن للملاحة قبل إنهاء المشروع الحوثي تحذير جوي واسع في اليمن.. أمطار رعدية وسيول مرتقبة وحرارة لاهبة تضرب السواحل والصحارى ضربات روسية واسعة تهز كييف.. موسكو تعلن استهداف مصانع الصواريخ ومنظومات الحرب الإلكترونية السعودية تقود تحالفًا دولياً دفاعيًا جديدًا.. 14 دولة تؤسس قوة لحماية باب المندب والبحر الأحمر .. تعرف على الدول المؤسسة الغارديان البريطانية : السعودية تستعد لعملية عسكرية برية وبحرية واسعة ضد مليشيا الحوثي
أفادت مصادر محلية بمقتل أبو العز أسامة الردفاني، قائد اللواء الرابع التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن، إثر تعرضه لكمين مسلح في منطقة العبر، بحضرموت.
وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، فقد استهدف مسلحون الردفاني في منطقة العبر، ما أدى إلى مقتله، فيما لم تتضح حتى الآن هوية منفذي الهجوم أو دوافعهم.
ويعد الردفاني أحد القيادات العسكرية في قوات درع الوطن، حيث يتولى قيادة اللواء الرابع ضمن الفرقة الثانية، وكان اللواء يتمركز في وقت سابق بمعسكر جبل الزيتونة بمنطقة العند في محافظة لحج.
وكان الردفاني، مؤخراً، من بين رجال القبائل الذين توافدوا إلى مطارح الكرامة في منطقة الريان بمحافظة #الجوف، وأعلنوا دعمهم لها.