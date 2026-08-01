مقتل قائد عسكري في قوات درع الوطن في كمين مسلح بالعبر

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت مصادر محلية بمقتل أبو العز أسامة الردفاني، قائد اللواء الرابع التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن، إثر تعرضه لكمين مسلح في منطقة العبر، بحضرموت.

وبحسب المعلومات الأولية المتداولة، فقد استهدف مسلحون الردفاني في منطقة العبر، ما أدى إلى مقتله، فيما لم تتضح حتى الآن هوية منفذي الهجوم أو دوافعهم.

ويعد الردفاني أحد القيادات العسكرية في قوات درع الوطن، حيث يتولى قيادة اللواء الرابع ضمن الفرقة الثانية، وكان اللواء يتمركز في وقت سابق بمعسكر جبل الزيتونة بمنطقة العند في محافظة لحج.

وكان الردفاني، مؤخراً، من بين رجال القبائل الذين توافدوا إلى مطارح الكرامة في منطقة الريان بمحافظة #الجوف، وأعلنوا دعمهم لها.