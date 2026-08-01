هجمات متجددة تهز الأجواء الكويتية.. الدفاعات الجوية تعترض مسيّرات معادية وتحبط استهداف منشآت حيوية

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات جديدة نفذتها طائرات مسيّرة معادية، مؤكدة نجاحها في اعتراض الأهداف وإسقاطها، في ظل تصعيد وصفته بأنه يمثل "عدواناً إيرانياً".

وأوضحت رئاسة الأركان أن دوي الانفجارات الذي سُمع في بعض المناطق ناتج عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات وتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الدفاع الكويتية رصد طائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد، حيث تمكنت القوات المسلحة من التعامل معها وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع قد أفاد بأن الطائرات المسيّرة استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية، إلا أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية ناجمة عن سقوط شظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأكدت وزارة الدفاع استمرار القوات المسلحة في حالة الجاهزية والاستنفار الكامل، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.