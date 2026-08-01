هجمات متجددة تهز الأجواء الكويتية.. الدفاعات الجوية تعترض مسيّرات معادية وتحبط استهداف منشآت حيوية اليمن يرحب بإعلان ترامب بشأن غزة.. ويشيد بجهود عربية ويؤكد: السلام يبدأ بوقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية ألم أسفل البطن عند التبول للرجال- هل له دلالات خطيرة؟ الصمغ العربي.. كنز طبيعي بفوائد مذهلة.. طبيبة تكشف الأمراض التي قد يساهم في الوقاية منها وتحذر من الإفراط العليمي يطلق رسائل حاسمة: لا سلام في اليمن ولا أمن للملاحة قبل إنهاء المشروع الحوثي تحذير جوي واسع في اليمن.. أمطار رعدية وسيول مرتقبة وحرارة لاهبة تضرب السواحل والصحارى ضربات روسية واسعة تهز كييف.. موسكو تعلن استهداف مصانع الصواريخ ومنظومات الحرب الإلكترونية السعودية تقود تحالفًا دولياً دفاعيًا جديدًا.. 14 دولة تؤسس قوة لحماية باب المندب والبحر الأحمر .. تعرف على الدول المؤسسة الغارديان البريطانية : السعودية تستعد لعملية عسكرية برية وبحرية واسعة ضد مليشيا الحوثي اعتراض سفينة شراعية في باب المندب.. وخفر السواحل يحقق في شبكة تهريب مرتبطة بإيران
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات جديدة نفذتها طائرات مسيّرة معادية، مؤكدة نجاحها في اعتراض الأهداف وإسقاطها، في ظل تصعيد وصفته بأنه يمثل "عدواناً إيرانياً".
وأوضحت رئاسة الأركان أن دوي الانفجارات الذي سُمع في بعض المناطق ناتج عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي، داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإرشادات وتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
ويأتي هذا التطور بعد أقل من 24 ساعة على إعلان وزارة الدفاع الكويتية رصد طائرات مسيّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد، حيث تمكنت القوات المسلحة من التعامل معها وتدميرها قبل وصولها إلى أهدافها.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع قد أفاد بأن الطائرات المسيّرة استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية والعسكرية، إلا أن الدفاعات الجوية نجحت في إحباط الهجوم، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية ناجمة عن سقوط شظايا، دون تسجيل أي إصابات بشرية.
وأكدت وزارة الدفاع استمرار القوات المسلحة في حالة الجاهزية والاستنفار الكامل، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادة الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها، بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.