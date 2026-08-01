اليمن يرحب بإعلان ترامب بشأن غزة.. ويشيد بجهود عربية ويؤكد: السلام يبدأ بوقف الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-خاص

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رحبت الحكومة اليمنية بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، معتبرة هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا قد يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار.

وأعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان رسمي، عن تقديرها للجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة قطر وجمهورية تركيا، مؤكدة أن هذه التحركات الدبلوماسية أسهمت في الوصول إلى الاتفاق وتعزيز فرص التهدئة.

وأكدت الوزارة دعم الجمهورية اليمنية الكامل لتنفيذ الاتفاق بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار وتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية.

وجددت الخارجية اليمنية موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والشامل يمر عبر تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.