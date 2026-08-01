ألم أسفل البطن عند التبول للرجال- هل له دلالات خطيرة؟

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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يعاني بعض الرجال من ألم أسفل البطن أثناء التبول، وهو عرض قد يكون ناتجًا عن أسباب بسيطة يسهل علاجها، لكنه في بعض الحالات قد يشير إلى حالة صحية تستدعي التدخل الطبي منعًا لحدوث المضاعفات الخطيرة.

في هذا الشأن يستعرض "الكونسلتو" أسباب الشعور بألم أسفل البطن عند التبول للرجال، وذلك وفقًا لما أوضحه الدكتور مهاب الفقي استشاري أمراض المسالك البولية.

ما أسباب ألم أسفل البطن عند التبول للرجال؟

1- التهاب المثانةيُعد التهاب المثانة من أكثر الأسباب شيوعًا لألم أسفل البطن أثناء التبول لدى الرجال، وحتى النساء على حد سواء، وعادةً ما يصاحبه شعور بالحرقان أثناء التبول، وصعوبة في إخراج البول، وقد يظهر صديد في البول، إلى جانب الألم الذي يزداد خلال عملية التبول.

2- التهاب البروستاتا من الأسباب التي تسبب ألم أسفل البطن خلال التبول هو التهاب البروستاتا الحاد، والذي يتميز بوجود ألم في منطقة بين الخصيتين وفتحة الشرج يمتد إلى منطقة أسفل البطن، وقد يصاحبه ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وألم أثناء التبول، وقد يشعر المريض أيضًا بألم عند التبرز.

3- حصوات الجهاز البوليقد يكون ألم أسفل البطن أثناء التبول ناتجًا أيضًا عن حصوات الجهاز البولي، إلا أن الأعراض تختلف باختلاف مكان الحصوة، حصوة المثانة تسبب ألمًا أثناء التبول، مع تقطع في البول وصعوبة خاصة في نهاية التبول.

وحصوة الحالب غالبًا ما تبدأ بألم شديد في أحد جانبي البطن أو الظهر، ثم يمتد إلى أسفل البطن، وقد يصاحبه ألم أثناء التبول أيضًا.متى يصبح الأمر خطيرًا؟

ينصح بعدم تجاهل ألم أسفل البطن المصاحب للتبول، وزيارة الطبيب المختص، إذا ظهرت أي من العلامات التالية:

احتباس كامل للبول وعدم القدرة على التبول.- ظهور دم في البول.- ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.- استمرار الألم أو تكراره بصورة ملحوظة.

وفي جميع هذه الحالات، يجب التوجه إلى الطبيب لإجراء الفحص اللازم وتحديد السبب، لأن التشخيص المبكر يساعد في علاج المشكلة قبل حدوث أي مضاعفات