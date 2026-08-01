الصمغ العربي.. كنز طبيعي بفوائد مذهلة.. طبيبة تكشف الأمراض التي قد يساهم في الوقاية منها وتحذر من الإفراط

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يُعد الصمغ العربي من أبرز المصادر الطبيعية الغنية بالألياف الغذائية، ويُستخدم منذ سنوات لدعم صحة الجهاز الهضمي والجسم بشكل عام.
ويؤكد مختصون أن تناوله باعتدال قد يقدم فوائد صحية متعددة، لكنه لا يُغني عن العلاج الطبي، كما أن الإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى آثار جانبية غير مرغوبة.
وبحسب مختصين في التغذية العلاجية، فإن الصمغ العربي قد يساهم في تحسين عدد من الحالات الصحية، أبرزها:
الإمساك: يساعد على تليين البراز وتحسين حركة الأمعاء بفضل احتوائه على ألياف قابلة للذوبان تحتفظ بالماء داخل الجهاز الهضمي.
دعم علاج جرثومة المعدة: يعمل على تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي عند استخدامه إلى جانب العلاج الموصوف طبيًا.
ارتفاع الكوليسترول: قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول النافع، بما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.
زيادة الوزن والسمنة: يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول ويبطئ عملية الهضم، ما يجعله عنصرًا مساعدًا ضمن برامج إنقاص الوزن مع اتباع نظام غذائي صحي.
دعم صحة الكلى: تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساهم في دعم وظائف الكلى لدى بعض المرضى، لكن استخدامه يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب.
ورغم هذه الفوائد، يحذر الأطباء من الاعتقاد بأن الصمغ العربي علاج مباشر لهذه الأمراض، مؤكدين أنه مكمل غذائي قد يساعد في تحسين الحالة الصحية ولا يغني عن الأدوية أو الخطة العلاجية.
كما قد يسبب الصمغ العربي آثارًا جانبية لدى بعض الأشخاص، مثل الحساسية، وآلام البطن، والغثيان، أو الإسهال والقيء، لذلك يُنصح بالبدء بكميات صغيرة وزيادتها تدريجيًا حتى يعتاد الجهاز الهضمي على الألياف، مع الحرص على تناوله ضمن نظام غذائي متوازن.