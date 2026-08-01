العليمي يطلق رسائل حاسمة: لا سلام في اليمن ولا أمن للملاحة قبل إنهاء المشروع الحوثي

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

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أكدت القيادة اليمنية أن تحقيق السلام الدائم في البلاد واستعادة الأمن في البحر الأحمر والممرات البحرية الدولية يرتبطان بإنهاء المشروع الحوثي المدعوم من إيران، مشددة على أن استمرار الجماعة في التصعيد يمثل تهديدًا يتجاوز حدود اليمن ليطال أمن المنطقة والتجارة العالمية.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم مؤسسات الدولة الشرعية بالتوازي مع حماية الملاحة الدولية، معتبرًا أن مواجهة التهديدات الحوثية تمثل ضرورة لضمان استقرار اليمن والإقليم.

وجاءت تصريحات العليمي خلال مراسم تسلمه أوراق اعتماد سفراء خمس دول، حيث أكد أن اعتماد سفراء جدد يعكس ثقة المجتمع الدولي بمستقبل اليمن وحرص الدول الصديقة على تعزيز علاقاتها مع الحكومة الشرعية رغم التحديات الراهنة.

وأوضح أن أمن البحر الأحمر وباب المندب لم يعد قضية يمنية فحسب، بل أصبح مرتبطًا باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، محذرًا من أن أي اضطرابات في هذه الممرات الحيوية ستكون لها تداعيات واسعة على حركة التجارة الدولية.

وفي حديثه عن التصعيد الحوثي، أكد العليمي أن تحركات الجماعة تأتي ضمن أجندة إيرانية، مشيرًا إلى أن الحوثيين يستغلون كل فرصة للسلام لإشعال جبهات جديدة أو استهداف الملاحة الدولية، بما يعرقل جهود التهدئة ويطيل أمد الأزمة.

كما لفت إلى أن الأزمة الإنسانية التي يعاني منها ملايين اليمنيين تعود، بحسب الحكومة، إلى استمرار الحرب والانقلاب وتدمير مؤسسات الدولة، داعيًا إلى دعم مؤسسات الشرعية إلى جانب المساعدات الإنسانية لضمان معالجة جذور الأزمة.

وعلى الصعيد العسكري، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي مع وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي آخر المستجدات الميدانية، ومستوى جاهزية القوات المسلحة، في ظل استمرار التهديدات الحوثية.

وأكد الاجتماع أهمية رفع مستوى التأهب واليقظة في مختلف الوحدات العسكرية، وتعزيز برامج التدريب والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والأمنية، بما يضمن جاهزية القوات للتعامل مع أي تطورات ميدانية وحماية أمن البلاد والممرات البحرية الحيوية.