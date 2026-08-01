تحذير جوي واسع في اليمن.. أمطار رعدية وسيول مرتقبة وحرارة لاهبة تضرب السواحل والصحارى

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 96

توقعت مراكز الأرصاد الجوية أن يشهد اليمن، اليوم السبت، تقلبات جوية واسعة تشمل ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة على المناطق الساحلية والصحراوية، بالتزامن مع فرص لهطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات، ما يرفع من احتمالات تشكل السيول في بعض المناطق.

وأشارت التوقعات إلى أن الأجواء في السواحل ستكون حارة جدًا ورطبة، مع تكاثر للسحب واحتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون مصحوبة بالرعد، خاصة على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والشرقية، فيما تنشط الرياح على السواحل، وتشتد بشكل ملحوظ حول أرخبيل سقطرى.

وفي المرتفعات الجبلية، يُتوقع أن تزداد كثافة السحب مع هطول أمطار رعدية قد يصاحبها تساقط حبات البرد، وتشمل المرتفعات الغربية من صعدة مرورًا بعدد من المحافظات حتى لحج، إضافة إلى الضالع والبيضاء وأبين، وأجزاء من شبوة وحضرموت والمهرة.

أما المناطق الصحراوية والهضبية، فمن المنتظر أن تسجل درجات حرارة مرتفعة جدًا خلال ساعات النهار، مع احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة على أجزاء من صحارى المهرة وحضرموت وشبوة والجوف ومأرب، بالتزامن مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة العظمى في بعض المناطق الصحراوية حاجز 43 درجة مئوية، بينما تصل إلى نحو 40 درجة في عدد من المناطق الساحلية، ما يزيد من مخاطر التعرض للإجهاد الحراري.

ودعت الجهات المختصة المواطنين إلى توخي الحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية أثناء هطول الأمطار، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة أو تحت الأشجار واللوحات الإعلانية خلال العواصف الرعدية، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة والإكثار من شرب السوائل.

كما نبهت الصيادين وربابنة السفن إلى خطورة اضطراب البحر وارتفاع الأمواج، خصوصًا في محيط أرخبيل سقطرى والبحر العربي والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن، داعية إلى أخذ أقصى درجات الحيطة قبل الإبحار.