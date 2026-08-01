ضربات روسية واسعة تهز كييف.. موسكو تعلن استهداف مصانع الصواريخ ومنظومات الحرب الإلكترونية السعودية تقود تحالفًا دولياً دفاعيًا جديدًا.. 14 دولة تؤسس قوة لحماية باب المندب والبحر الأحمر .. تعرف على الدول المؤسسة الغارديان البريطانية : السعودية تستعد لعملية عسكرية برية وبحرية واسعة ضد مليشيا الحوثي اعتراض سفينة شراعية في باب المندب.. وخفر السواحل يحقق في شبكة تهريب مرتبطة بإيران كارثة إنسانية في مأرب.. حريق يدمر منازل 9 أسر نازحة داخل مخيم الوحدة أوروبا تقرر مقاطعة بطولات كأس العالم لكرة القدم 60 ألف مهاجر يقتحمون سبتة خلال 24 ساعة.. إسبانيا تواجه أكبر موجة عبور وتتعهد بإعادتهم إلى المغرب العليمي: معركة التحرير ليست معركة الجيش وحده.. ويدعو القوى السياسية إلى باستثمار المتغيرات الدولية وتعزيز الاصطفاف الوطني «فأبشروا بقوة لا قِبل لكم بها».. افتتاحية صحيفة26 سبتمبر تتوعد الحوثيين بحرب اجتثاث شاملة تقتلعهم من جذورهم وكالة: جماعة الحوثي هاجمت السعودية من العراق
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم واسع خلال الليل استهدف منشآت عسكرية وصناعية في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، باستخدام أسلحة دقيقة أُطلقت من الجو والبر والبحر، إلى جانب الطائرات المسيّرة.
وذكرت الوزارة أن الضربات طالت مواقع تُستخدم في تصنيع وتخزين ونقل الأسلحة الصاروخية والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى محطات الرادار ومنظومات الحرب الإلكترونية ومراكز الدعم اللوجستي المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وأكدت موسكو أن العملية استهدفت أهدافًا عسكرية محددة، مشيرة إلى أن الضربات جاءت ضمن عملياتها العسكرية المستمرة ضد البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.