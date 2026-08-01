ضربات روسية واسعة تهز كييف.. موسكو تعلن استهداف مصانع الصواريخ ومنظومات الحرب الإلكترونية

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 148

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم واسع خلال الليل استهدف منشآت عسكرية وصناعية في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، باستخدام أسلحة دقيقة أُطلقت من الجو والبر والبحر، إلى جانب الطائرات المسيّرة.

وذكرت الوزارة أن الضربات طالت مواقع تُستخدم في تصنيع وتخزين ونقل الأسلحة الصاروخية والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى محطات الرادار ومنظومات الحرب الإلكترونية ومراكز الدعم اللوجستي المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وأكدت موسكو أن العملية استهدفت أهدافًا عسكرية محددة، مشيرة إلى أن الضربات جاءت ضمن عملياتها العسكرية المستمرة ضد البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.