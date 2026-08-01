آخر الاخبار

ضربات روسية واسعة تهز كييف.. موسكو تعلن استهداف مصانع الصواريخ ومنظومات الحرب الإلكترونية السعودية تقود تحالفًا دولياً دفاعيًا جديدًا.. 14 دولة تؤسس قوة لحماية باب المندب والبحر الأحمر .. تعرف على الدول المؤسسة الغارديان البريطانية : السعودية تستعد لعملية عسكرية برية وبحرية واسعة ضد مليشيا الحوثي    اعتراض سفينة شراعية في باب المندب.. وخفر السواحل يحقق في شبكة تهريب مرتبطة بإيران كارثة إنسانية في مأرب.. حريق يدمر منازل 9 أسر نازحة داخل مخيم الوحدة أوروبا تقرر مقاطعة بطولات كأس العالم لكرة القدم  60 ألف مهاجر يقتحمون سبتة خلال 24 ساعة.. إسبانيا تواجه أكبر موجة عبور وتتعهد بإعادتهم إلى المغرب العليمي: معركة التحرير ليست معركة الجيش وحده.. ويدعو القوى السياسية إلى باستثمار المتغيرات الدولية وتعزيز الاصطفاف الوطني «فأبشروا بقوة لا قِبل لكم بها».. افتتاحية صحيفة26 سبتمبر تتوعد الحوثيين بحرب اجتثاث شاملة تقتلعهم من جذورهم وكالة: جماعة الحوثي هاجمت السعودية من العراق

ضربات روسية واسعة تهز كييف.. موسكو تعلن استهداف مصانع الصواريخ ومنظومات الحرب الإلكترونية

السبت 01 أغسطس-آب 2026 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 148

 

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجوم واسع خلال الليل استهدف منشآت عسكرية وصناعية في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها، باستخدام أسلحة دقيقة أُطلقت من الجو والبر والبحر، إلى جانب الطائرات المسيّرة.

وذكرت الوزارة أن الضربات طالت مواقع تُستخدم في تصنيع وتخزين ونقل الأسلحة الصاروخية والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى محطات الرادار ومنظومات الحرب الإلكترونية ومراكز الدعم اللوجستي المرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وأكدت موسكو أن العملية استهدفت أهدافًا عسكرية محددة، مشيرة إلى أن الضربات جاءت ضمن عملياتها العسكرية المستمرة ضد البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.

إقراء أيضاً
 60 ألف مهاجر يقتحمون سبتة خلال 24 ساعة.. إسبانيا تواجه أكبر موجة عبور وتتعهد بإ
الصين تدين الهجوم الإيراني على شركة صينية بالكويت
تلميح إيراني بالوقوف خلف الهجوم على ميناء دمياط المصري
الأردن يعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران
ضربات أمريكية تهز إيران.. واشنطن تعلن استهداف عشرات المواقع العسكرية وترامب يتوع
واشنطن تعيد إشعال المواجهة.. ضربات أمريكية جديدة تضرب مواقع إيرانية وسط تصعيد خط
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول