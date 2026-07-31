السعودية تقود تحالفًا دولياً دفاعيًا جديدًا.. 14 دولة تؤسس قوة لحماية باب المندب والبحر الأحمر .. تعرف على الدول المؤسسة الغارديان البريطانية : السعودية تستعد لعملية عسكرية برية وبحرية واسعة ضد مليشيا الحوثي اعتراض سفينة شراعية في باب المندب.. وخفر السواحل يحقق في شبكة تهريب مرتبطة بإيران كارثة إنسانية في مأرب.. حريق يدمر منازل 9 أسر نازحة داخل مخيم الوحدة أوروبا تقرر مقاطعة بطولات كأس العالم لكرة القدم 60 ألف مهاجر يقتحمون سبتة خلال 24 ساعة.. إسبانيا تواجه أكبر موجة عبور وتتعهد بإعادتهم إلى المغرب العليمي: معركة التحرير ليست معركة الجيش وحده.. ويدعو القوى السياسية إلى باستثمار المتغيرات الدولية وتعزيز الاصطفاف الوطني «فأبشروا بقوة لا قِبل لكم بها».. افتتاحية صحيفة26 سبتمبر تتوعد الحوثيين بحرب اجتثاث شاملة تقتلعهم من جذورهم وكالة: جماعة الحوثي هاجمت السعودية من العراق أحزاب مأرب تشيد بقرارات العليمي وتعلن خطة لدعم الجيش وتدين هجمات الحوثيين على السعودية
أعلنت 14 دولة، امس الخميس، دعمها مبادرة إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات بقيادة السعودية، وذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع استضافته الرياض لمناقشة الترتيبات التأسيسية.
وشارك في الاجتماع ممثلو 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، من أصل 51 دولة ومنظمة وُجهت إليها الدعوة، فيما توزعت المشاركة بين الحضور المباشر والافتراضي.
وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان على منصة إكس إن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، بما في ذلك الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما تفرضه من مخاطر على سلامة الملاحة الدولية.
ما الدول المؤسسة؟
بحسب البيان، تضم قائمة الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات كلا من:
السعودية، قطر، الكويت، البحرين، باكستان، تركيا، مصر، الأردن، اليمن، بنغلاديش، نيجيريا، السودان، جيبوتي، الصومال.
وأكدت هذه الدول، وفق البيان المشترك، أنها ستستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للانضمام الرسمي إلى ميثاق التحالف.
وشددت على أن المشاركة في أنشطة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات وعملياته تبقى قرارا سياديا لكل دولة وفقا لقوانينها وإجراءاتها الوطنية.
كما دعت الدول المؤسسة بقية الدول التي تشترك في أهداف التحالف ومبادئه إلى الانضمام إليه، في إطار توسيع التعاون في مجال الأمن البحري.
أين سيكون مقر التحالف؟
اتفقت الدول المؤسسة، وفق البيان المشترك، على أن تكون السعودية الدولة المؤسسة والقائدة للتحالف، وأن تستضيف مقره الرئيس.
وتستضيف المملكة القيادة المشتركة، ومركز القيادة والسيطرة، ومركز العمليات البحرية المشتركة، إضافة إلى الأمانة العامة، لتكون الأجهزة التنفيذية الرئيسة للتحالف.
ما أهداف التحالف؟
بحسب ما نشرته وزارة الدفاع السعودية اليوم الخميس على منصة إكس، يهدف التحالف إلى بناء إطار دفاعي مؤسسي للتعامل مع التهديدات البحرية المتزايدة، وذلك عبر:
وأكد البيان المشترك أن جميع أنشطة التحالف ستتم وفقا للقانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
المناطق التي سيركز عليها التحالف؟
سيتركز نشاط التحالف، بحسب البيان المشترك، في ثلاثة من أهم الممرات البحرية في العالم، وهي:
وتُعد هذه المنطقة ممرا رئيسيا للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، إذ تعبرها آلاف السفن التجارية وناقلات النفط سنويا، ما يجعل أي اضطراب أمني فيها ذا انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي.
هل يستهدف التحالف جهة بعينها؟
تقول الدول المؤسسة إن التحالف "ذو طبيعة دفاعية خالصة"، ولا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة دولية.
وأكد البيان المشترك أن مهامه تقتصر على حماية الأمن البحري، وصون حرية الملاحة، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول.
لماذا أُعلن عن التحالف الآن؟
جاء الإعلان في وقت تصاعدت فيه الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية في مضيق هرمز ومضيق باب المندب، في ظل التوتر المتصاعد جراء الحرب الأمريكية الإيرانية وما رافقها من هجمات متبادلة طالت عددا من دول الخليج، فضلا عن عودة التوتر بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن.
وقال مسؤولان في المنطقة إن جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، شنت هذا الأسبوع هجمات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية وبالتنسيق مع فصائل عراقية مسلحة.
وشملت الهجمات استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، التي تُعد المركز الرئيس لإنتاج النفط الخام في السعودية.
وفي المقابل، شنت السعودية، بمشاركة الولايات المتحدة، غارات جوية على مواقع في العراق قالت إنها مرتبطة بتلك الهجمات، وحمّلت فصائل عراقية متحالفة مع إيران المسؤولية عنها، فيما أعلن الحوثيون تبنيهم الهجمات، بينما أكدت الحكومة العراقية أنها فتحت تحقيقا في تلك الوقائع.
وقبل ذلك، أعلنت جماعة الحوثي، في 20 يوليو/تموز الجاري، فرض ما وصفته بـ"الحصار على السعودية"، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه المملكة على اليمن، وهو ما تنفيه الرياض.