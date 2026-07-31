الغارديان البريطانية : السعودية تستعد لعملية عسكرية برية وبحرية واسعة ضد مليشيا الحوثي  

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كشفت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية تستعد لعملية عسكرية برية في اليمن.
وأوضحت المصادر للصحيفة أن السعودية تُحضّر لتحرك بري لوسط اليمن بالتزامن مع عملية بحرية ضد الحوثيين. ويهدف هذا التحرك، في حال تنفيذه، إلى كسر الحصار الذي يفرضه الحوثيون على الموانئ السعودية.
وذكرت الصحيفة أيضاً أن القوات السعودية شوهدت وهي تنسحب من شرق اليمن، في ما قد يكون تمهيداً لعملية برية. وفي الوقت نفسه، تسعى الرياض لتشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من هجمات الحوثيين.
في الأسابيع الأخيرة، وردت تقارير من اليمن تفيد بإرسال أعداد كبيرة من القوات إلى جبهات الصراع، من قبل الحوثيين والحكومة الموالية للسعودية على حد سواء.