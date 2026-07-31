الغارديان البريطانية : السعودية تستعد لعملية عسكرية برية وبحرية واسعة ضد مليشيا الحوثي اعتراض سفينة شراعية في باب المندب.. وخفر السواحل يحقق في شبكة تهريب مرتبطة بإيران كارثة إنسانية في مأرب.. حريق يدمر منازل 9 أسر نازحة داخل مخيم الوحدة أوروبا تقرر مقاطعة بطولات كأس العالم لكرة القدم 60 ألف مهاجر يقتحمون سبتة خلال 24 ساعة.. إسبانيا تواجه أكبر موجة عبور وتتعهد بإعادتهم إلى المغرب العليمي: معركة التحرير ليست معركة الجيش وحده.. ويدعو القوى السياسية إلى باستثمار المتغيرات الدولية وتعزيز الاصطفاف الوطني «فأبشروا بقوة لا قِبل لكم بها».. افتتاحية صحيفة26 سبتمبر تتوعد الحوثيين بحرب اجتثاث شاملة تقتلعهم من جذورهم وكالة: جماعة الحوثي هاجمت السعودية من العراق أحزاب مأرب تشيد بقرارات العليمي وتعلن خطة لدعم الجيش وتدين هجمات الحوثيين على السعودية السعودية تنجح في حشد تحالف دولي للدفاع عن الملاحة في البحر الأحمر.. وظهور علني لأول ائتلاف لحماية باب المندب
تمكنت دوريات مصلحة خفر السواحل اليمنية، من اعتراض وضبط سفينة شراعية تجارية " في منطقة باب المندب، بعد إخضاعها لعمليات مراقبة ورصد استمرت لفترة، للاشتباه بارتباطها بتحركات وأنشطة بحرية مشبوهة.
وقالت المصلحة إن العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب المنظم، وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز الأمن البحري.
وبحسب المصلحة، تخضع السفينة وطاقمها حالياً للإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة للتحقق من ملابسات الرحلة وطبيعة الشحنة، التي تضم نحو 500 طن من الأسمدة، إلى جانب معدات تصنيع ومواد ثنائية الاستخدام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.
وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة تُدار وتشغلها شبكة تهريب محلية وإقليمية تنشط في عمليات تهريب بين إيران والقرن الأفريقي واليمن، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية والأطراف المتورطة فيها.
وأكدت مصلحة خفر السواحل اليمنية استمرارها في تنفيذ مهامها بكفاءة ويقظة، ومواصلة تكثيف الدوريات البحرية للتصدي لكافة الأنشطة البحرية المخالفة للقانون، بما يسهم في حماية المياه الإقليمية، وتأمين سلامة الملاحة، وتعزيز الأمن البحري.