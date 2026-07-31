 اعتراض سفينة شراعية في باب المندب.. وخفر السواحل يحقق في شبكة تهريب مرتبطة بإيران

الجمعة 31 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تمكنت دوريات مصلحة خفر السواحل اليمنية، من اعتراض وضبط سفينة شراعية تجارية " في منطقة باب المندب، بعد إخضاعها لعمليات مراقبة ورصد استمرت لفترة، للاشتباه بارتباطها بتحركات وأنشطة بحرية مشبوهة.

وقالت المصلحة إن العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة التهريب المنظم، وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز الأمن البحري.

وبحسب المصلحة، تخضع السفينة وطاقمها حالياً للإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة للتحقق من ملابسات الرحلة وطبيعة الشحنة، التي تضم نحو 500 طن من الأسمدة، إلى جانب معدات تصنيع ومواد ثنائية الاستخدام، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأضافت أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينة تُدار وتشغلها شبكة تهريب محلية وإقليمية تنشط في عمليات تهريب بين إيران والقرن الأفريقي واليمن، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات القضية والأطراف المتورطة فيها.

وأكدت مصلحة خفر السواحل اليمنية استمرارها في تنفيذ مهامها بكفاءة ويقظة، ومواصلة تكثيف الدوريات البحرية للتصدي لكافة الأنشطة البحرية المخالفة للقانون، بما يسهم في حماية المياه الإقليمية، وتأمين سلامة الملاحة، وتعزيز الأمن البحري.