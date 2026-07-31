كارثة إنسانية في مأرب.. حريق يدمر منازل 9 أسر نازحة داخل مخيم الوحدة

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اندلع حريق، اليوم الجمعة، في مخيم الوحدة بمنطقة جو النسيم بمحافظة مأرب، ما أدى إلى احتراق مساكن تسع أسر نازحة بالكامل، وخسارتها جميع ممتلكاتها، دون ورود معلومات فورية عن وقوع إصابات بشرية.
وبحسب مصادر محلية، التهمت النيران مساكن الأسر المتضررة في وقت قصير، مخلفة خسائر مادية جسيمة، فيما وجد النازحون أنفسهم بلا مأوى بعد أن فقدوا كل ما يملكون.
وأطلقت مصادر محلية وناشطون مناشدات عاجلة إلى السلطات المحلية، والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، والمنظمات الإنسانية والإغاثية، للتدخل السريع وتقديم المساعدات الطارئة للأسر المتضررة، وتوفير المأوى والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وأكدت المناشدات أن الأسر المنكوبة أصبحت في أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، داعية إلى سرعة الاستجابة لتخفيف معاناتها وتعويضها عن الخسائر التي لحقت بها جراء الحريق.