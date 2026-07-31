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أوروبا تقرر مقاطعة بطولات كأس العالم لكرة القدم

الجمعة 31 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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اتفقت الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على مقاطعة بطولات كأس العالم، احتجاجاً على خطط فيفا لبيع حصة من حقوقها التجارية لمستثمرين من القطاع الخاص.

وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي عقده أعضاء يويفا، بعد أيام من إعلان فيفا تأسيس شركة جديدة تحمل اسم FIFA Forward Enterprises، تتولى إدارة الحقوق التجارية وتنظيم البطولات الكبرى، مع احتفاظ فيفا بحصة الأغلبية.

وتعتزم فيفا بيع ما يصل إلى 21% من الشركة الجديدة، في صفقة تستهدف جمع نحو 4.2 مليار دولار، على أن تُستخدم الأموال في زيادة التمويل المقدم للاتحادات الوطنية حول العالم.

ومن المقرر أن تُقام النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات في البرازيل الصيف المقبل، قبل استضافة إسبانيا والبرتغال والمغرب لكأس العالم 2030 للرجال، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل البطولتين إذا تمسكت الدول الأوروبية بموقفها.

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