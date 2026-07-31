 60 ألف مهاجر يقتحمون سبتة خلال 24 ساعة.. إسبانيا تواجه أكبر موجة عبور وتتعهد بإعادتهم إلى المغرب

الجمعة 31 يوليو-تموز 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال حاكم إقليم سبتة في إسبانيا إن نحو 60 ألف مهاجر عبروا من المغرب إلى سبتة، الإقليم الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد خوان خيسوس فيفاس، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، بوفاة 34 شخصاً على الأقل أثناء محاولتهم الوصول إلى البر الإسباني.

ووصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الوضع بأنه "هجوم"، وقال إن الحكومة تعمل على إعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب "في أسرع وقت ممكن".

وتوضح هذه التقديرات أن عدد المهاجرين الذين دخلوا سبتة خلال اليومين الماضيين قد تجاوز نصف سكان المدينة، البالغ عددهم حوالي 83.600 نسمة وفقاً لأحدث الإحصاءات المحلية.

وأظهرت مقاطع فيديو وصورٌ الآلافَ وهم يسبحون إلى المدينة يوم الخميس، بينما أفادت وسائل إعلام محلية باستمرار عمليات العبور طوال الليل.

وكان المسؤولون المحليون قد ناشدوا مدريد طلباً للمساعدة بعد ارتفاع عدد محاولات العبور مؤخراً، إلا أن مشاهد الفوضى سادت، الخميس، نتيجة انهيار إجراءات الرقابة الحدودية.

وقضت المحكمة العليا الإسبانية هذا الشهر بأنه لا يجوز إعادة المهاجرين الموقوفين في البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى سبتة أو مليلية، وهي جيب إسباني آخر، إلى المغرب بشكل فوري.

واتهمت وزارة الداخلية الإسبانية شبكات الاتجار بالبشر باستغلال هذا الوضع "لتشجيع تدفق المهاجرين غير الشرعيين".

وعلى ذات الصعيد تعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، بتسريع عملية إعادة المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير نظامية، مؤكدًا أن مدريد تعمل بالتنسيق مع السلطات المغربية لإعادتهم، وذلك خلال زيارة أجراها إلى الجيب الإسباني الواقع شمال المغرب بعد موجة عبور جماعي غير مسبوقة.

وقال سانشيز، خلال مؤتمر صحفي، إن ما حدث في سبتة يمثل "انتهاكًا للسيادة الإسبانية على أراضيها"، وندد بما وصفه بأنه "هجوم وانتهاك لوحدة أراضي إسبانيا"، في إشارة إلى التدفق الكبير للمهاجرين عبر الحدود خلال الأيام الماضية.

ووصل سانشيز إلى سبتة برفقة وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا، حيث تفقد معبر تاراخال الحدودي، في وقت عززت فيه مدريد وجودها الأمني في المدينة لمواجهة التدفق المفاجئ للمهاجرين.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني شكره للسلطات المغربية على استعدادها للتعاون في إعادة المهاجرين، مشيرًا إلى أن حكومته ستسرع الإجراءات المرتبطة بعودة من دخلوا البلاد بصورة غير نظامية، مع احترام الإجراءات القانونية وقرارات المحاكم.

من جانبه أكد وزير الدفاع الإسباني أن بلاده ستعيد المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطريقة غير نظامية إلى المغرب، داعيًا عصابات الاتجار بالبشر إلى التوقف عن تضليل الشباب ودفعهم إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية إعادة نحو 25 ألف مهاجر من سبتة إلى المغرب حتى الآن ضمن إجراءات احتواء تداعيات موجة العبور الجماعي.